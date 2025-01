Przebudowa dworca w Szczecinie Dąbiu. Nowoczesność w zabytkowym wydaniu

Jaki zabytek?

2025-01-24 11:01:56

Zabytkowy budynek? No przepraszam to że coś jest stare, ale brzydkie i mało funkcjonalne to od razu nie jest zabytek. Takich dworców to jest masa robionych na jedno kopyto. Czasami architekt dodawał coś od siebie ale tak naprawdę to nie różniły się od siebie. Wciąż pamiętam sprawę słynnych przenosin Willi Grunebrgów - zamurowana i zabita dechami. Opamiętajcie się w komunikacji potrzebne są nowoczesne rozwiązania bo inaczej nam ten "pociąg" ucieknie.