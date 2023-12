Przebudowa dróg na północy Szczecina. Wykonawca drugiego etapu wybrany

Konsorcjum Firm Tormel sp. z o.o. i Stanled I sp. z o.o. zostało wybrane w przetargu na przebudowę odcinka ulicy Wapiennej oraz ulicy Północnej w ramach projektu pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść ponad 6,4 mln zł brutto.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zjazdy. Zmodernizowana będzie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń. Przyszły wykonawca będzie miał 14 miesięcy na zrealizowanie kontraktu. Termin wykonania zamówienia to 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Cały projekt modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km: ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną, ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa, ul. Urlopowa, ul. Czesława Miłosza - przedłużenie, ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania), ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065, ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem), ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).



Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. (K)