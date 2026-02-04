Promy Unity Line z powodu sztormu nie pływają do Szwecji

Fot. archiwum

Z powodu warunków pogodowych rejsy między Polską a Skandynawią zostały wstrzymane – poinformowała spółka Unity Line. W nocy ze Świnoujścia nie wypłynął m/f „Kopernicus”, środę odwołano kursy do Ystad i Trelleborga promów „Galileusz” i „Jantar”.

Jeden z polskich operatorów promowych na Bałtyku, spółka Unity Line, z powodu sztormu wstrzymała wtorkowe wieczorne i nocne rejsy oraz pięć połączeń zaplanowanych w środę od rana. W komunikacie napisano, że to wynik o „złych warunkach pogodowych”.

O godz. 1.30 m/f nie wypłynął ze Świnoujścia m/f Copernicus, a godz. 7 m/f Galileusz, do Ystad. Anulowano też rejs zaplanowany o godz. 10.15 nowego promu m/f Jantar do Trelleborga. To oznacza, że nie zrealizowane zostaną również popołudniowe i wieczorne powroty ze szwedzkich portów do Polski.

We wtorek Unity Line odwołało wieczorne rejs do Ystad (m/f Galileusz) oraz Trelleborga (m/f Jantar)

„Wszystkie pojazdy z potwierdzonymi rezerwacjami na powyższe odejścia zostaną przetransportowane pozostałymi promami Unity Line” – podano w komunikacie Unity Line. Spółka promowa zaleca klientom kontakt z jej biurami (m.in. w Świnoujściu) oraz zastrzega możliwość kolejnych zmian w rozkładzie rejsów.

Od poniedziałku, do odwołania, zawieszony został też system internetowej rezerwacji przewozów. Uzasadniono to bardzo trudną sytuacją sztormową. „Samochody ciężarowe będą odprawiane według kolejności zgłaszania się kierowców do okienka w biurze promowym” – zapewniono w komunikacie.

Również drugi polski operator promowy – Polferries (Polska Żegluga Bałtycka) odwołał w poniedziałek rejs m/f Varsovia z Ystad do Świnoujścia. Nie odbył się też nocny rejs do Szwecji. (PAP)

