Promu jednak nie będzie. Parlamentarzyści odwiedzili Polską Żeglugę Bałtycką

Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka, Marek Hok, Sławomir Nitras oraz Janusz Gromek wkroczyli dziś na teren Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu. Kontrola miała związek z ostatnimi doniesieniami mówiącymi o tym, że ważąca 60 ton stępka nowej jednostki może trafić na złom.

Sprawa stała się głośna za sprawą pisma z pytaniem o możliwość kupna stępki w cenie 2 zł za kilogram, wygenerowanego przez Polską Żeglugę Bałtycką, które trafiło do czterech skupów złomu. „Zwracamy się do Państwa z oficjalną propozycją sprzedaży pierwszej sekcji promu B145-I/01, która została wykonana na podstawie umowy z Morską Stocznią Remontową Gryfia. W związku ze zmianą koncepcji realizacji rządowego programu „Batory”, w ramach którego wykonano ww. sekcję promu, nowe promy dla polskich armatorów będą budowane przez inne podmioty stoczniowe na bazie innego projektu. Z powyższego wynika brak możliwości wykorzystania przedmiotowej pierwszej sekcji promu przez naszą spółkę i stąd chęć jej sprzedaży” – napisano między innymi.

Szefostwo PŻB, gdy sprawa ujrzała światło dzienne, broniło się twierdząc, że rozesłane do skupów złomu pismo zostało wygenerowane przez jednego z pracowników i nie miało autoryzacji jego zwierzchników.

- Dziś już wiemy, że ten prom nie zostanie wybudowany – mówił w czasie konferencji prasowej Sławomir Nitras. – Dowiedzieliśmy się od pana prezesa (PŻB – dop. red.), że część dokumentacji technicznej została armatorowi przekazana i że zainicjował on rozwiązanie umowy. Jest poważne ryzyko, że PŻB, która już dzisiaj jest stratna, zostanie obciążona kosztami zakupu tej dokumentacji i wykonania stępki, którą dostała zamiast promu (...) Dzisiaj istnieje obawa, że ze względu na silną pozycję polityczną prezesa Gryfii, będą prowadzone działania zmierzające do tego, aby sprawa

zakończyła się bez starty dla Gryfii, czyli ze stratą dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Naszą intencją jest śledzenie tego procesu – dodaje S. Nitras podkreślając, że armator został zmuszony do podpisania kontraktu, który był nierealny do wykonania.

Jeśli PŻB będzie musiała zapłacić za część projektu i stępkę 12 mln zł – bo na tyle wyceniono koszty ich przygotowania – popadnie w poważne kłopoty finansowe. ©℗

(pw)