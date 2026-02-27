ProMedia i społeczny dialog. Żadnych granic

Fot. archiwum/Anna GNIAZDOWSKA

Będą najnowsze wiadomości z pogranicza polsko-niemieckiego, ale również spojrzenie w przeszłość Szczecina. W ProMediach – już w piątek (27 lutego) odbędzie się otwarte dla wszystkich spotkanie Stowarzyszenia Szczecin-Berlin.

REKLAMA

Stowarzyszenie jest inicjatywą obywatelską, skupiającą się na wspieraniu dialogu, wymianie kulturowej oraz pracy z młodzieżą. Jednak jej zadaniem jest przede wszystkim poznawanie i zacieśnianie więzi między mieszkańcami Szczecina oraz Berlina, miast partnerskich.

Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest organizowanie okazjonalnych spotkań w ProMediach (Al. Wojska Polskiego 2). Najbliższe – piątkowe – będzie okazją do rozmowy o aktualnościach z pogranicza, a także do bliższego poznania zasłużonej dla dawnego Szczecina rodziny Quistorpów. Wykład – poświęcony w szczególności szczecińskiej gałęzi Johannesa i Martina – poprowadzi Dorota Pundyk, ekspertka i współautorka bloga o Quistorpach.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30. Wstęp wolny.

(an)

REKLAMA