„Fikuśne” spotkanie w ProMediach

Fikamy po Szczecinie Trasą Gołębia to wystawa prac plastycznych dzieci oraz prezentacja nowego przewodnika ilustrowanego po Szczecinie. Fot. materiały organizatora

W dniach 29 września – 4 października Miejska Biblioteka Publiczna ProMedia przy al. Wojska Polskiego zaprasza na wystawę ilustracji „Trasą Gołębia”, która jest elementem projektu „Fikuśnie o literaturze”.

„Trasa Gołębia” jest kolejnym szlakiem w serii „Fikamy po Szczecinie” obrazkowych przewodników, które opowiadają o mieście ilustracją. Narratorem jest sam Czytelnik-Odkrywca, który poznaje, czyta i odkrywa Szczecin. W latach 2021-2023 ukazały się dwa tomy „Trasa Mewy” i „Trasa Bogusława” w koncepcji i opracowaniu Małgorzaty Narożnej z ilustracjami Oli Szwajdy.

Podczas dzisiejszego wydarzenia pokazane zostaną prace plastyczne uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej numer 33 oraz uczennicy klasy II Igi z Szkoły Podstawowej numer 55.

29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, święto ustanowione w 2001 r. Data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Podczas dzisiejszego spotkania nie może zabraknąć głośnego czytania. Małgorzata Narożna oraz Marta Łągiewka przygotowały wiersze K. I. Gałczyńskiego, Henryka Banasiewicza oraz fragmenty twórczości Joanny Kulmowej.

Otwarcie wystawy w ProMediach o godz. 17.

(aj)