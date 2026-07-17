Prokuratura umorzyła sprawę Tomasza Duklanowskiego i Dariusza Mateckiego

Na swoim profilu na platformie X Tomasz Duklanowski poinformował, że Prokuratura Okręgowa w Płocku umorzyła śledztwo z zawiadomienia Magdaleny Filiks przeciw niemu i politykowi PiS Dariuszowi Mateckiemu.

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"Nie było przecieku z prokuratury w sprawie pedofila z PO. Prokuratura Okręgowa w Płocku umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego ujawnienia informacji niejawnych ze śledztwa w sprawie pedofila Krzysztofa F., byłego pełnomocnika marszałka Geblewicza z KO i aktywisty LGBT ze Szczecina. Według sugestii polityków Koalicji Obywatelskiej, pozyskane w nielegalny sposób informacje na temat pedofila z partii Tuska, miał mi przekazać poseł Dariusz Matecki i były minister Zbigniew Ziobro. W trwającym trzy lat śledztwie, nie znaleziono na to żadnych dowodów. Postanowienie prokuratury w tej sprawie jest już prawomocne Sąd po złożeniu zażalenia na umorzenie śledztwa, podtrzymał decyzję prokuratury w tej sprawie." - poinformował dziennikarz.

Do sprawy odniosł się również Dariusz Matecki. "Umorzenie tej sprawy było dla mnie oczywiste od samego początku. Przez kilka lat budowano obrzydliwą, kłamliwą narrację, której celem było oczernienie mnie, Tomasza Duklanowskiego, a przy okazji również Zbigniewa Ziobry..."

SPRAWA Z ZAWIADOMIENIA FILIKS UMORZONA PRZEZ PROKURATURĘ I SĄD! OBNAŻENIE KŁAMSTW FILIKS I GIERTYCHA!



Umorzenie tej sprawy było dla mnie oczywiste od samego początku. Przez kilka lat budowano obrzydliwą, kłamliwą narrację, której celem było oczernienie mnie, Tomasza… https://t.co/MSbrWhYJB5 — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 16, 2026

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