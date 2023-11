Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zleciła przeszukania w ZBiLK

Policja, na zlecenie prokuratury, przeprowadziła przeszukania m.in. w siedzibach ZBiLK. Fot. Dariusz Gorajski

Policjanci weszli we wtorek (21 listopada) do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Zrobili to na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt i dokumenty.

- Potwierdzam wczorajszą (wtorkową - red.) wizytę policji w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - przekazał Tomasz Klek, rzecznik prasowy szczecińskiego ZBiLK. - Zabezpieczono sprzęt i dokumenty, prowadzone są czynności. Dyrekcja ZBiLK deklaruje pełną współpracę ze służbami.

Policja działała na zlecenie prokuratury.

- Wczoraj policjanci z komendy miejskiej w Szczecinie z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wykonywali w tym miejscu czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, która prowadzi śledztwo - potwierdziła nam w środę nadkom. Anna Gembala z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej KMP w Szczecinie.

Prokuratura o sprawie informuje bardzo ogólnie, tłumacząc to dobrem postępowania.

- Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 2 Wydział do Spraw Gospodarczych toczy się postępowanie przygotowawcze, w ramach którego zlecono funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzenie przeszukań, między innymi w siedzibach ZBiLK w Szczecinie - przekazuje w odpowiedzi na nasze pytania Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Wskazana czynność procesowa miała na celu uzyskanie przedmiotów oraz dokumentacji związanej z postępowaniem. Postępowanie toczy się w sprawie. Na obecnym jego etapie, z uwagi na dobro postępowania, tutejsza jednostka nie udziela bliższych informacji dotyczących śledztwa.©℗

(sag)