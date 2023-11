Prokurator nie zgadza się z brakiem aresztu dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił żołnierza

Normalny obywatel juz dawno bylby za kratami ale tu takie lobby ktore dostaje milony od panstwa i sprzedaje polowania obywatelom innych panstw ma sie dobrze, program panstwo w panstwie na polsacie przy tym to pikus, tak suweren głosowa 8 lat temu tak ma, robiom co chca kasta strzelajacych mysliwych,dzikow ,ludzi ,zwierzat, kazdego kto im sie po pijaku trafi !!!!

Natura 9999

2023-11-22 17:50:00

Przed każdym laskiem przy drodze stoi znak uwaga na dzikie zwierzęta. Jaśnie państwo myśliwi uważają że to wystarczy z ich strony by uniknąć odpowiedzialności za wypadki niekiedy śmiertelne kierowców co im zwierzęta na drogę wyskoczyły. Na zachodzie wilki wybite, żubrów nie ma, a dziki nie łażą po miastach i jakoś tam ludzie żyją bez polowań. A u nas sarny i inne kopytne pasą się na polach uprawnych. Zaraz się zaczną strzelania pod nazwą polowania wigilijne, no bo to przecież polska tradycja.