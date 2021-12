Pomysły na Śródmieście

Trwa głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2022. Środek Śródmiejski Punkt Sąsiedzki zaprasza na spotkanie w ramach małej akademii liderów społecznych online. Będzie to spotkanie z autorkami i autorami projektów lokalnych ze Śródmieścia.

Do 7 grudnia mieszkańcy Szczecina będą decydować o tym, które ze zgłoszonych projektów do SBO zostaną wybrane do realizacji w przyszłym roku. Wśród 91️projektów lokalnych, tylko 8️dotyczy Śródmieścia i obszaru rewitalizacji. Środek Śródmiejski Punkt Sąsiedzki zaprasza na rozmowę online z autorkami i autorami projektów lokalnych ze Śródmieścia w ramach małej akademii liderów społecznych. Opowiedzą oni o swoich pomysłach na zmiany w Śródmieściu.

- Będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego wybrali właśnie ten sposób angażowania się w rozwój miasta. Przy okazji przypomnimy też zasady głosowania i – miejmy nadzieję – zachęcimy do udziału SBO 2022 – zapowiada Paulina Stok-Stocka, koordynatorka Akademii SBO, która też poprowadzi spotkanie.

Jak zawsze publiczność online będzie mogła zadawać pytania. Spotkanie odbędzie się dzisiaj 1 grudnia (środa) o godz. 18.00 i będzie transmitowane na profilu ŚRODKA na Facebooku.

(gan)