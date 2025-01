Program Małych Ulepszeń 2025. Można się starać o dofinansowanie

W tym roku łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach Programu Małych Ulepszeń w Szczecinie to ponad sześć milionów złotych. Fot. archiwum/Mirosław WINCONEK

Można zmienić komfort mieszkania, przy czym nie zmieni się wysokość czynszu. W tym roku kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach Programu Małych Ulepszeń w Szczecinie to ponad sześć milionów złotych. Program skierowany jest do mieszkańców lokali komunalnych lub Szczecińskiego TBS, a także korzystających z programu „Mieszkanie za remont”.

– Dofinansować można samodzielnie przeprowadzony remont stolarki okiennej, budowę łazienki, wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, czy też uzyskać dofinansowanie na zalegalizowanie części prac wykonanych wcześniej bez zgody właściciela mieszkania – tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta szczecińskiego magistratu.

Wśród ulepszeń objętych wsparciem finansowym jest m.in. wykonanie łazienki, łazienki z toaletą wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń (w przypadku, gdy dotychczas w lokalu mieszkalnym nie było takiego pomieszczenia), pod warunkiem funkcjonowania w lokalu ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Łazienka, łazienka z w.c. muszą być zrealizowane w obrębie danego lokalu mieszkalnego. Można też wykonać w.c. w obrębie lokalu, jeżeli nie ma możliwości wykonania łazienki z toaletą.

O dofinansowanie można się starać w przypadku zastąpienia źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe) systemem eliminującym niską emisję spalin, tj. ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, w przypadku funkcjonowania łazienki, łazienki z w.c. w obrębie danego lokalu mieszkalnego. Podobnie, gdy zastąpimy źródła ogrzewania na paliwo stałe systemem eliminującym niską emisję spalin, wyłącznie w połączeniu z wykonaniem łazienki, łazienki z w.c.

Dofinansowanie obejmuje ponadto wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami.

W skład kosztów wykonania mogą wchodzić te, które zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz dokonanie odbiorów technicznych – jednak w kwocie nie wyższej niż 5 000 zł brutto.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Program umożliwia pokrycie do 90 proc. wydanej kwoty, jednak nie więcej niż 25 000 zł brutto, na wykonanie łazienki, lub łazienki z w.c.; do 95 proc. kwoty, jednak nie więcej niż 27 000 zł brutto, w przypadku wykonania pomieszczeń (łazienka, łazienka z w.c.) w minimum 3/4 lokali mieszkalnych w danym budynku lub klatce, wskutek grupowo złożonych wniosków.

Wsparcie do 90 proc. kwoty, jednak nie więcej niż 10 000 zł brutto, jest przewidziane na wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z kolei do 95 proc. kwoty, jednak nie więcej niż 12 000 zł brutto, można otrzymać na wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, jeśli w danym budynku lub klatce, wskutek grupowo złożonych wniosków, wszystkie lokale mieszkalne otrzymują centralne ogrzewanie (z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej), lub jeśli w danym budynku lub klatce, wskutek grupowo złożonych wniosków, we wszystkich lokalach mieszkalnych ogrzewanych paliwem stałym, wprowadza się instalacje etażowe (gaz, energia elektryczna) w połączeniu z wykonaniem łazienki, łazienki z w.c. oraz dotyczy to ponad połowy ogólnej liczby lokali mieszkalnych w danym budynku lub klatce.

Dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kosztów dotyczy wymiany jednego metra kwadratowego stolarki okiennej wraz z parapetem, jednak nie więcej niż 600 zł za m kw. brutto.

Szczegółowe informacje mieszkańcy mogą znaleźć u swojego zarządcy: ZBiLK – ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 333, www.zbilk.szczecin.pl, Szczecińskie TBS – ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, tel. 91 430 91 00, www.stbs.pl.

