Profilaktyka za darmo i bez skierowania. Gdzie można wykonać kolonoskopię?

Profilaktyczną kolonoskopię można za darmo i bez skierowania wykonać w pięciu zachodniopomorskich placówkach. To badanie, które pozwala wykryć zmiany w jelicie grubym. Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.

Zachodniopomorski Oddział NFZ podpisał umowy na realizację przesiewowego programu profilaktyki raka jelita grubego.

Realizuje je pięć placówek: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, przychodnia Lech Investment w Kołobrzegu, a w Szczecinie: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Zespolony – przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie.

Z tego profilaktycznego programu mogą skorzystać osoby w wieku od 50 do 65 lat oraz w wieku 40-49 lat, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia, u którego taki nowotwór został rozpoznany. Nie jest potrzebne skierowanie, ale do kolonoskopii trzeba się przygotować. Dlatego przed wizytą należy się skontaktować z placówką, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

W Polsce rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań. Eksperci podkreślają, że jest to nowotwór niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby – to znacznie zwiększa skuteczność leczenia.

Dzięki kolonoskopii można wykryć i od razu usunąć polipy, czyli zmiany nowotworowe we wczesnej fazie rozwoju. Program profilaktyczny obejmuje wykonanie właśnie tego badania, w tym: pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy; usunięcie mniejszych polipów (do 15 mm), osoby z większymi zmianami (powyżej 15 mm) kierowane są do ich usunięcia w warunkach szpitalnych; poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów; wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

Nie należy się bać kolonoskopii. Można ją wykonać w znieczuleniu.

– W zależności od wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym – z zastosowaniem żelu znieczulającego lub w znieczuleniu ogólnym – dodaje Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ..

Kolonoskopia jest badaniem precyzyjnym; może trwać od 15 do 40 minut. W województwie zachodniopomorskim to profilaktyczne badanie można wykonać: w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie przy ul. Chopina 29, Pracownia Fiberoskopii, tel. 94 311-37-48; w Lech Investment w Kołobrzegu, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 52, Pracownia Kolonoskopii, tel. 94 713-62-23; w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22, Pracownia Endoskopii, tel. 91 425-14-10; w SP Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, ul. Arkońska 4, Pracownia Endoskopii, tel. 91 813-91-40; SP Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, ul. Sokołowskiego 11 (Zdunowo), Pracownia Endoskopii, tel. 91 442-73-10.

(sag)