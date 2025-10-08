Środa, 08 października 2025 r. 
Koniec opłat za bagaż i zwierzęta w stargardzkich autobusach

Data publikacji: 08 października 2025 r. 09:04
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 09:04
Niedługo stargardzianie nie zapłacą za przewożenie w autobusach bagażu i zwierzaków. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

Pasażerowie nie będą musieli płacić za przewóz dodatkowych przedmiotów ani zwierząt. – Dotychczasowe przepisy, obwarowane szczegółowymi wytycznymi, były martwe. Najczęściej chodziło o instrumenty, które dzieci woziły do szkół muzycznych. Nie jest to coś, na czym warto zarabiać – podkreślał na sesji Piotr Mync, zastępca prezydenta miasta. Przyjęta uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Identyfikatory nie zawsze obowiązkowe

Zmieniły się także przepisy dotyczące opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory musieli posiadać specjalny identyfikator. Teraz, podróżując razem z podopiecznym, wystarczy ich obecność. Identyfikatory pozostają jednak w obiegu, by można było z nich korzystać m.in. w sytuacji, gdy opiekun jedzie odebrać dziecko ze szkoły czy przedszkola.

Na wniosek mieszkańców rozszerzono także katalog dokumentów uprawniających do bezpłatnych przejazdów dla opiekuna. Do tej pory akceptowany był wyłącznie identyfikator wydawany przez przewoźnika. Teraz wystarczy także dokument potwierdzający stopień lub rodzaj niepełnosprawności.

Nowe przystanki i porządki na trasach

Zmiany obejmują również siatkę przystanków MPK. Nowa lista została przygotowana ze względu na rozwój komunikacji w gminach ościennych oraz powstawanie nowych ulic w mieście. Przystanki pojawią się m.in. przy ulicach Przedwiośnie, Hanzeatyckiej, Kochanowskiego, Metalowej, Miedzianej oraz przy rondzie Europejskim.

Zaktualizowano też zasady korzystania z niektórych przystanków. Te przy ul. Ceglanej i w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (perony 1-4) zostaną udostępnione wyłącznie autobusom MPK. Skorygowano również nazwy przystanków przy ul. Okrzei i Niklowej.

Czas na autobusy elektryczne

Podczas sesji poruszono także temat przyszłości miejskiego taboru. Obecnie MPK dysponuje 40 autobusami. Z przeprowadzonych analiz wynika, że korzystniejsze finansowo staje się przejście na pojazdy elektryczne.

– Dzięki dofinansowaniu na poziomie 75 proc. planujemy zakup 15 elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą do ich ładowania – poinformował wiceprezydent Mync. ©℗

(w)

