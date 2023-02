„Profilaktyka 40 plus” na dłużej

Bezpłatne badania profilaktyczne w programie „Profilaktyka 40 plus” można wykonywać jeszcze do końca tego roku. W województwie zachodniopomorskim ankietę uprawniającą do skorzystania z tych badań do tej pory wypełniło prawie 100 tys. osób (99 767), które ukończyły 40 lat i więcej. Teraz do udziału w programie ma dodatkowo zachęcać loteria.

Najwięcej osób korzystających z tego programu jest w grupach wiekowych 40-44 lata i 45-49 lat.

– Ale ankietę wypełniło również 28 osób w wieku 95-99 lat! – zwraca uwagę Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

Program obejmuje badania dla kobiet i mężczyzn w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Na podstawie ankiety oceniane są czynniki ryzyka i wystawiane jest skierowanie na konkretne, dostępne w programie, badania. W tym pakiecie są: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; badania krwi, pozwalające na ocenę funkcji wątroby; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale. Dla mężczyzn dodatkowo badanie w kierunku wykrycia raka prostaty: PSA. Program ten obejmuje także pomiary wykonywane w punkcie diagnostycznym: ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Jest on realizowany w placówkach, które podpisały z NFZ umowę. Wykaz placówek publikowany jest na stronie internetowej ZOW NFZ (nfz-szczecin.pl).

– Teraz dodatkową zachętą do badań jest startująca 1 lutego loteria – informuje Małgorzata Koszur. – Pula nagród to 3,5 mln zł.

Więcej informacji na temat loterii można znaleźć na stronie internetowej: podajdalejzdrowie.pl. Nagrodami są m.in. karty podarunkowe i sprzęt sportowy.

Z programu „Profilaktyka 40 plus” można skorzystać raz. Ale jeśli ktoś zrobił to już w ubiegłym roku lub jeszcze wcześniej, to także może wziąć udział w loterii – wystarczy dokonać zgłoszenia poprzez Internetowe Konto Pacjenta, z pomocą swojego lekarza lub Infolinii DOM. ©℗

(sag)