Profesjonalny sprzęt dla ratowników. WOPR stawia na ekologię i bezpieczeństwo

Ratownicy WOPR otrzymali nowy, profesjonalny sprzęt ratowniczy. Fot. Konrad CZARNECKI/WFOŚiGW

Ratownicy szczecińskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego oraz WOPR Województwa Zachodniopomorskiego otrzymali w poniedziałek, 8 grudnia, nowy sprzęt – skutery, silniki do łodzi i inne wyposażenie potrzebne w akcji. To wszystko dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

Ratownicy odebrali już nowy sprzęt poszukiwawczy i ratowniczy. Szczecińskie WOPR, które prowadzi działania na wodach w okolicach miasta i wewnętrznych wodach morskich, w tym na Zalewie Szczecińskim, Odrze​ i Regalicy, kupiło nowe wyposażenie, które zastąpi najbardziej wyeksploatowane. To m.in. skafandry, kaski, kamizelki, silnik do łodzi, oświetlenie, radiotelefon i system nawigacji. Koszt to ponad 256 tysięcy złotych. Połowa to dotacja, przekazana przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”.

– Ratownicy WOPR w same wakacje odnotowali ponad 3,5 tys. interwencji. To tylko pokazuje, jak wiele mają zadań i jak wielkim zaangażowaniem muszą się wykazać, aby mieszkańcy i turyści mogli bezpiecznie wypoczywać w regionie nad wodą. Aby to robić skutecznie, ratownicy muszą mieć niezawodny sprzęt do swojej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, dlatego regularnie wspieramy WOPR w tym zakresie. Dodatkowo, w tym roku z funduszy w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które są w dyspozycji wojewody, kupiliśmy trzy specjalistyczne łodzie z przyczepami. Ratownicy będą mogli z nich w razie potrzeby korzystać. Łodzie dotrą do nas jeszcze w tym miesiącu, a ich wartość to ponad 600 tys. zł – mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Okazuje się, że WOPR dba również o środowisko i wybiera zieloną energię – instalacja fotowoltaiczna w bazie przy ulicy Heyki została rozbudowana o dwa nowe obwody o mocy 9 kWp i magazyn energii o pojemności 22,08 kWh, by – w razie awarii – stabilnie zasilać Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego i system łączności radiowej służb ratowniczych. Szczeciński Fundusz dotacją w wysokości 100 tys. zł wsparł WOPR w zakupie podwodnego drona, który umożliwi prowadzenie poszukiwań w ekstremalnych warunkach oraz pozwoli na badanie obszarów, które są zbyt głębokie lub niebezpieczne przy tradycyjnym nurkowaniu.

– To sprzęt najwyższej klasy światowej, który pozwoli nam uniknąć stref niebezpiecznych dla naszych płetwonurków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczych – powiedział prezes szczecińskiego WOPR Jacek Kleczaj.

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, dzięki dofinansowaniu w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych” kupiło wyposażenie dla działających w regionie Grup Interwencyjnych, w tym skutery. Zyska również samochód z napędem 4x4, zestaw cyfrowej łączności radiowej, silnik do łodzi, wiosła oraz wyposażenie: kamizelki, kombinezony i skafandry. Wszystko po to, by skuteczniej prowadzić akcje na obszarach wodnych, trudno dostępnych i podmokłych.

– Przekazywany dzisiaj sprzęt ratowniczy znacząco uprawni i przyspieszy udzielanie pomocy przez Ratowników WOPR na terenie województwa, ratownicy działają przez cały rok, a zakupiony sprzęt zastąpi ten, który już swoje wysłużył, m.in. skutery, które służyły nam 13-15 lat. Dzięki przemiennikowi łączności cyfrowej w kolejnej gminie​ będziemy komunikować się przy użyciu przenośnych radiostacji z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, to będzie nieocenione w poszukiwaniach w terenie leśnym, niezurbanizowanym gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej. Oczywiście – łączę nadzieję, że takich poszukiwań będzie jak najmniej, a ratownicy sprawdzać będą go wyłącznie na ćwiczeniach – mówi prezes WOPR WZ Apoloniusz Kurylczyk.

Koszt to prawie 700 tys. zł, w tym 347 tys. zł – dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie, 123 tys. zł – środki WOPR WZ, 121 tys. zł – wsparcie Wojewody Zachodniopomorskiego i 103 tys. zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(K)

