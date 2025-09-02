Znamy nową dyrektor szczecińskiego pogotowia

WOSPR w Szczecinie ma nowego szefa. Fot. Ryszard Pakieser

Dorota Łabinowicz została nowym dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jej umowa o pracę będzie obowiązywać do 2031 roku.

Do konkursu zgłosiły się cztery osoby. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa rekomendowała władzom samorządu województwa wybór Doroty Łabinowicz. Zarząd Województwa pozytywnie odniósł się do tej propozycji.

Dorota Łabinowicz to wykwalifikowany i doświadczony menadżer ochrony zdrowia. Ukończyła m.in. Akademię Medyczną w Poznaniu jako specjalista ds. zarządzania w opiece zdrowotnej, a także Uniwersytet Szczeciński na kierunku prawo administracyjne i zarządzanie projektami. Posiada tytuł MBA w zakresie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” jak i uzyskała dyplom potwierdzający wysokospecjalistyczne kwalifikacje dla dyrektorów podmiotów leczniczych. Jest członkiem Komisji Zdrowia przy Związku Województw RP oraz działa w Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych i Komitecie Sterującym przy Ministerstwie Zdrowia. Odznaczona Srebrnym Gryfem Zachodniopomorskim za długoletnią pracę na rzecz rozwoju regionalnej ochrony zdrowia. Ponadto od lat naukowo związana z zagadnieniami zarządzania zmianą w ochronie zdrowia.

Przez 22 lata pracowała w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przez 17 lat sprawowała funkcję dyrektora. W ostatnim czasie była zastępcą dyrektora WSPR ds. szkoleń i rozwoju, a po przejściu na emeryturę Romana Pałki pełniła obowiązki szefa zachodniopomorskiego pogotowia ratunkowego.

- Obowiązki dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zostały powierzone Dorocie Łabinowicz na okres 6 lat. Będzie zarządzać placówką o zasięgu wojewódzkim i kierować zespołem liczącym prawie 1300 osób - komunikuje Łukasz Jucha z Biura Prasowego Gabinetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(as)