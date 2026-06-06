Procesje Bożego Ciała przeszły ulicami Stargardu [GALERIA]

W czwartek ulicami Stargardu przeszły tradycyjne procesje z okazji uroczystości Bożego Ciała. Wierni licznie uczestniczyli w obchodach organizowanych m.in. przez parafie św. Józefa, Ducha Świętego, Najświętszego Serca Pana Jezusa, które uwieczniliśmy na zdjęciach, a także m.in. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata i Miłosierdzia Bożego na os. Zachód w Stargardzie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej.

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Procesje rozpoczęły się po porannych mszach świętych i przeszły wyznaczonymi trasami przez osiedla oraz centrum miasta. Wierni zatrzymywali się przy przygotowanych wcześniej ołtarzach, gdzie odczytywano fragmenty Ewangelii i odmawiano modlitwy.

Parafia Ducha Świętego tradycyjnie poprowadziła procesję ulicami Popiela, Staszica i Śląską. Z kolei uczestnicy procesji parafii św. Józefa przeszli ulicami Chrobrego, Portową i Struga w kierunku skweru św. Jana Pawła II. Procesja organizowana przez parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa przeszła ulicą Tańskiego. W wielu miejscach mieszkańcy udekorowali okna i balkony, a dzieci sypały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Uroczystości przebiegały w podniosłej i spokojnej atmosferze. Ze względu na przemarsz procesji występowały chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym. Nad sprawnym przebiegiem wydarzeń i bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci oraz strażnicy miejscy, którzy zabezpieczali trasy przemarszu.

Boże Ciało od lat pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych w Polsce, a stargardzkie procesje tradycyjnie gromadzą wielu mieszkańców miasta.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

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