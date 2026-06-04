Procesje Bożego Ciała w Szczecinie [GALERIA, FILM]

W każdy czwartek – po Niedzieli Trójcy Świętej – Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną Bożym Ciałem. W Szczecinie centralna procesja rozpoczęła się od Bazyliki św. Jana Chrzciciela na ul. Bogurodzicy, a zakończyła na placu przy Bazylice Archikatedralnej. Uczestniczyły w niej tysiące mieszkańców miasta. Pochody z Najświętszym Sakramentem przeszły też z 29 innych parafii.

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Boże Ciało odgrywa zasadniczą rolę w katolickiej teologii, koncentrując się na dogmacie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Jak zaznacza Marcin Merito teologiczne znaczenie tego święta wywodzi się bezpośrednio z ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus, ustanawiając sakrament Eucharystii, przekazał swoim uczniom chleb i wino jako swoje Ciało i Krew, mówiąc: „To jest Ciało moje... To jest moja Krew...”. Katolicka doktryna głosiła, że chleb i wino podczas mszy świętej stają się, poprzez transsubstancjację, rzeczywistym Ciałem i Krwią Chrystusa, co nie jest jedynie symbolicznym przedstawieniem, ale prawdziwą zmianą substancji w Eucharystię.

Fot i film. Piotr SIKORA

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