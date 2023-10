Procesja ze Świętymi we wtorkową noc z Jasnych Błoni do katedry

Rozpoczęcie ubiegłorocznej Procesji ze Świętymi pod pomnikiem Jana Pawła II. Fot. Sylwia DUDEK

We wtorek, 31 października w Szczecinie po raz 8 będzie miała miejsce „Procesja ze Świętymi", która rozpocznie się o godz. 20 na Jasnych Błoniach przy figurze św. Jana Pawła II, a zakończy Mszą Świętą z uroczystości Wszystkich Świętych w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba ok. godz. 21. Podobne procesje organizowane będą również w innych miejscowościach naszego województwa.

Procesja z relikwiami świętych i błogosławionych, niesionymi figurami i obrazami świętych, wydobywający się dym z kadzidła, niesione zapalone znicze, które zapewniają organizatorzy i świece, a także stroje świętych i błogosławionych nadają temu wydarzeniu wyjątkowy klimat. Organizatorzy zachęcają wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, do przebrania się w stroje świętych.

- Młodzież jest szczególnie zaproszona do czynnego udziału i współtworzenia procesji - informuje koordynator szczecińskiego wydarzenia ksiądz kanonik Tomasz Kancelarczyk. - Zaproszenie kierujemy do kandydatów do bierzmowania, ich rodziców, katechetów, księży, sióstr zakonnych, przedstawicieli wspólnot i ruchów Archidiecezji, harcerzy, służby liturgicznej ołtarza i wszystkich, którzy poprzez modlitwę w duchu jedności będą prosić o wstawiennictwo Świętych i Błogosławionych. Wzorem lat ubiegłych zabierzmy ze sobą relikwie znajdujące się w kościołach, trybularze z węgielkami i kadzidłem. W czasie procesji będzie prowadzony śpiew Litanii do Wszystkich Świętych. Wierzymy, że zarówno mistyczny klimat, oprawa, ale przede wszystkim modlitwa wydadzą w przyszłości dobre owoce w życiu duchowym uczestników. Procesja przede wszystkim powinna pobudzić do głębszej modlitwy, refleksji i zadumy. Chcemy prosić wraz ze Wszystkimi Świętymi o Błogosławieństwo Boże i opiekę nad nami oraz naszymi bliskimi. (oprac. mij)