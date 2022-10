Problem z pojemnikami na używaną odzież. Bałagan powraca

Porozrzucane ubrania wokół ulicznych pojemników na używaną odzież to niestety częsty widok w wielu punktach Szczecina. Nasi Czytelnicy przesyłają zdjęcia obrazujące bałagan i zdewastowane kontenery. Tym razem pani Alicja zgłasza problem z Gumieniec.

Chodzi o róg ulic Polskich Marynarzy i Generała Maczka, przy parkingu CH Ster.

– Jakiś czas temu postawiono tu pojemnik na odzież używaną, okolica pojemnika momentalnie zamieniła się w jeden wielki śmietnik – pisze nasza Czytelniczka. – Właściciel pojemnika (nie wiadomo kto, brak informacji na pojemniku) bardzo rzadko go opróżnia, a okolica pozostaje wciąż zaśmiecona. Straż miejska nie reaguje, nie wiemy do kogo należy teren, na którym stoi pojemnik.

Zbulwersowani mieszkańcy proszą o interwencję, dołączając zdjęcie zrobione 10 października.

Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie, potwierdziła, że ten pojemnik stoi na terenie miejskim. Należy do firmy Eco Textil ze Skarżyska Kamiennej. Każdy taki sygnał, który dociera do SM, zgłaszany jest koordynatorowi tej firmy, który przyjeżdża i sprząta. W tym konkretnie miejscu ostatnia interwencja była 6 października. Jak zapewnia rzeczniczka SM, bałagan został posprzątany, co udokumentowano zdjęciami. Jak widać, na powtórkę nie trzeba było długo czekać.

Problem dotyczy wielu miejsc w mieście.

– Niestety, kontenery penetrują bezdomni, a do wywlekanych przez nich ubrań inni dorzucają reklamówki z odpadami i tworzą się mini- ale regularne wysypiska – mówi Joanna Wojtach. – Koordynator firmy, do której należą pojemniki, przyjeżdża i to sprząta. Trudno na właścicieli firmy nakładać mandat karny, bo nie ma właściwie takiej podstawy prawnej. Trzeba złapać kogoś, kto zaśmieca, a nie wokół czyjego obiektu to się dzieje. Ten sygnał z ul. Polskich Marynarzy także do niego trafi i poprosiliśmy, by po raz kolejny posprzątał.

Jak dodaje J. Wojtach, jeśli problem się powtarza, straż wnioskuje, by miasto w tym miejscu wymówiło umowę właścicielowi pojemników.

(K)