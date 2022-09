Problem w stargardzkiej szkole. Uczniowie nie dostają zdrowych przekąsek

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Limanowskiego w Stargardzie chcą, by ich pociechy dostawały zdrowe przekąski. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie od lat promuje „Program dla szkół”.

– Celem jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe, upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców – informuje KOWR.

W programie uczestniczy wiele szkół w województwie i niemal wszystkie w Stargardzie. Rada Rodziców działająca przy SP 3 chce, by ich śladem poszła także ich placówka.

– Tymczasem dyrekcja naszej szkoły jest temu niechętna – mówi jedna z przedstawicielek RR w „trójce”. – Ciągle wymyśla różne argumenty; a to szkoła nie ma odpowiedniego pomieszczenia, a to produkty bywały nieświeże, owoce nadpsute, a to, że dzieci nie chcą tych przekąsek jeść i walają się potem po całej szkole. Inne placówki radzą sobie z tymi problemami, a nasza jakoś nie. Każda ze szkół, mniejszych lokalowo i do tego posiadających przedszkola, daje radę. Tymczasem sytuacja materialna rodziców jest zróżnicowana. Naszym zdaniem, zarówno dzieci, jak i rodzice byliby zadowoleni z takiego wsparcia.

„Program dla szkół umożliwia uczniom m.in. klas I-V otrzymywanie owoców i warzyw lub mleka. Produkty nie są przywożone codziennie. Szkoły muszą więc zorganizować sobie pomieszczenia na ich magazynowanie oraz sposób dystrybucji.

Po interwencjach rodziców, także w miejscowym Wydziale Oświaty, dyrekcja „trójki” jest gotowa zmienić zdanie.

– Po rozmowach z rodzicami postanowiliśmy, że od przyszłego roku przystąpimy do programu – mówi Romuald Bobrowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie. – Do tego przedsięwzięcia należy przygotować się logistycznie, szczególnie pomieszczenia przechowywania produktów. Jak wiadomo, w szkole funkcjonują oddziały przedszkoli nr 1, 2, co w dużej mierze ograniczyło nam możliwości lokalowe. Ale mamy już plan przystąpienia do programu.

SP 3 brała udział w „Programie dla szkół” kilka lat temu. Ale, jak mówi dyrektor, przerwano go przez zdarzenia związane z COVIDEM. Rada Rodziców walczyła o to, by dzieci dostawały przekąski już od tego roku. Ale nie udało im się tego przeforsować. ©℗

(w)