Prezydent Szczecina z absolutorium. Były polityczne zgrzyty [GALERIA]

Po kilkugodzinnej dyskusji prezydent Szczecina Piotr Krzystek uzyskał absolutorium za 2022 r. Fot. Dariusz GORAJSKI

Żonglowanie liczbami i przekrzykiwanie się - tak w dużym skrócie wyglądała dyskusja nad "Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok" oraz w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Szczecina. Radnym zajęło to ok. 4 godziny, choć z uwagi na układ sił w Radzie Miasta wynik był z góry przesądzony.

- Rok 2022 nie był łatwy. Odczuwaliśmy jeszcze skutki pandemii, potem był kryzys uchodźców związany z napaścią Rosji na Ukrainę kryzys energetyczny i kryzys finansów samorządowych - wyliczał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Dochody własne miasta maleją, tracimy samodzielność finansową. Ale pomimo redukcji wydatków inwestycyjnych wszystkie rozpoczęte projekty inwestycyjne będą realizowane.

Z raportu o stanie miasta wynika, że Szczecin niestety się wyludnia. Liczy obecnie ok. 393 tys. mieszkańców, choć dane te nie uwzględniają części studentów i uchodźców z Ukrainy. Kolejny rok utrzymuje się też tendencja ujemnego przyrostu naturalnego, choć większa liczba zgonów niż urodzeń w roku 2022 może być jeszcze efektem Covidu. W mieście jest wyższe średnie wynagrodzenie niż w regionie i niższe bezrobocie - na poziomie ok. 3 proc.

Niestety, dochody miasta, podobnie jak innych samorządów, spadają, co - w ocenie prezydenta - jest wynikiem mniejszych wpływów z podatków PIT i CIT oraz programu Polski Ład.

Te stwierdzenia podzieliły miejskich radnych. Rozpoczęło się kilkugodzinne żonglowanie liczbami, podczas którego klub PiS próbował udowodnić, ze w rzeczywistości rząd wspiera region i Szczecin. Koalicjanci prezydenta twierdzili, że jest odwrotnie. Doszło nawet do porównania Szczecina z innymi miastami, gdzie na tym tle Szczecin wypada przeważnie gorzej.

Podczas jednej z wypowiedzi Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu PiS spytał, że skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze?

- Skoro rząd tak wszystko zabiera i ogranicza, to skąd nadwyżka w budżecie miasta i możliwość zaciągania kolejnych podwyżek? - dociekał. Stwierdził przy tym, że mamy wręcz deflację, co szybko wyłapali radni koalicji.

Wypomniał to radny Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.

- Umyj sobie uszy! - wykrzyczał kilkakrotnie Marcin Pawlicki. Niezrażony tym radny Jaskulski odtworzył jednak fragment nagrania sesji, w którym słowa "deflacja" faktycznie padło. Sporów słownych podczas omawiania tej uchwały było jednak więcej, a przewodnicząca RM Renata Łażewska zmuszona była odbierać radnym głos, ogłaszać krótką przerwę i prosić o wsparcie prawnika. Sytuacja uspokoiła się przed godz. 14

- Zgodzić się trzeba z jednym - podsumował dyskusję Piotr Krzystek. - Jeśli przyjmiemy, że 583 to jest mniej niż 699, a 699 to mniej niż 705, to są twarde parametry. Tak właśnie kształtują się wpływy Szczecina z tytułu podatku PIT. Zawsze jeśli rosła inflacja, rosły przychody z PIT-u. Miasto Szczecin jest firmą, która może zwinąć jakąś działalność. Nie zamkniemy szkół, nie zlikwidujemy pomocy społecznej czy komunikacji publicznej. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie dochodu samorządom. I można różnymi cyframi manewrować. W tych warunkach finansowych mamy funkcjonować, naszym obowiązkiem jest dzielić tę biedę.

Prezydent odwołał się też do porównania Szczecina z innymi miastami. Jako przykład podał Gdańsk, gdzie są wysokie wpływy z podatku CIT dzięki działającej tam rafinerii. W Lublinie z kolei jest siedziba PGE Dystrybucja.

- My mamy port, który jest zwolniony z podatków i dużą firmę, jaką jest PŻM - przypomniał prezydent Piotr Krzystek. - Ale dla żadnego z tych statków Szczecin nie jest portem macierzystym, nie pływają one nawet pod polską banderą. Nie ma więc mowy, by miasto miało z tego tytułu jakieś wpływy.

Ostatecznie raport o stanie miasta, zaopiniowany pozytywnie m.in. przez biegłego rewidenta, komisję rewizyjną RM i Regionalną Izbę Obrachunkową, został przez radnych przyjęty, a Piotr Krzystek uzyskał absolutorium dzięki poparciu 18 radnych. Przeciw było 10, a 1 osoba się wstrzymała. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI