Prezydent Szczecina udzielił ślubu. Pierwsza para w nowej sali

Iwona i Mariusz Stępień to pierwsza para, jaka zawarła związek małżeński w nowej sali ślubów. W piątek otwarto ją w szczecińskim Urzędzie Miejskim w miejscu, gdzie przez lata funkcjonowała sala sesyjna. Ślubu młodożeńcom, co również jest wyjątkową sytuacją, osobiście udzielił prezydent Piotr Krzystek.

- Wiedzieliśmy, że jest taka możliwość, ale informacja do końca nie była potwierdzona - przyznała po ceremonii panna młoda. - Dla nas to dodatkowe wyróżnienie.

Państwo młodzi pochodzą spoza Szczecina, z tym miastem wiążą jednak swoją przyszłość. Pytani, czego im życzyć na nowej drodze życia odrzekli, że zdrowia i spokoju.

Nowa sala ślubów to także miejsce, obok którego powstał pokój, w którym przed zawarciem małżeństwa para młoda może w odosobnieniu wyciszyć się, poprawić strój, fryzurę czy makijaż. Z drugiej strony powstała sala, w której można złożyć życzenia, wznieść symboliczny toast, a wkrótce będzie można zamówić także dodatkowo płatną usługę kelnerską. W przyszłym roku do dyspozycji młodych par będzie też ogród, w którym ceremonie nabiorą szczególnego charakteru i nie będzie to usługa dodatkowo płatna. ©℗

ToT

Film: Tomasz Tokarzewski