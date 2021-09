Prezydent Świnoujścia ma koronawirusa. „Jestem nieco osłabiony i przebywam w izolacji”

U Janusza Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia zdiagnozowano koronawirusa. - Poza tym, że jestem nieco osłabiony i przebywam w domowej izolacji, nie mam innych objawów - poinformował w mediach społecznościowych gospodarz kurortu.

Prezydent Świnoujścia jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Jak poinformował mieszkańców obecnie czuje się dobrze, ale jest to moment, by trochę zwolnić. - Pilne kwestie służbowe przejmą moi zastępcy. Proszę Was, byście dbali o siebie nawzajem i zachowywali się rozsądnie. Pandemia przecież się nie skończyła. Oczywiście, postaram się znaleźć czas, by za pośrednictwem FB informować Was o aktualnych wydarzeniach – napisał na swoim fanpage’u.

Tekst i fot. BaT