Prawomocny wyrok. Małgorzata Jacyna-Witt ma przeprosić Stanisława Gawłowskiego

Przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa zachodniopomorskiego Małgorzata Jacyna-Witt ma przeprosić senatora niezależnego Stanisława Gawłowskiego. To prawomocny wyrok szczecińskiego sądu.

Proces dotyczył wpisu radnej na Twitterze z 2018 roku. Oto on: „Kwaśniak, Gawłowski łażą po mediach i opowiadają o swojej »niewinności«. Co jest? To proszę zapraszać wszystkich złodziei, morderców, gwałcicieli żeby mogli w mediach się poprodukować. Może zamiast sądów zrobi się głosowanie widzów? Najlepiej SMS - 2,40 netto”.

Teraz, decyzją sądu, radna ma zapłacić na hospicjum i opublikować na Twitterze takie przeprosiny: „Ja. Małgorzata Jacyna-Witt, przepraszam Stanisława Gawłowskiego, za naruszenie jego dóbr osobistych dobrego imienia i godności wpisem z 13.12.2018, porównującym Stanisława Gawłowskiego do złodziei, morderców, gwałcicieli”.

„Nigdy nie wolno ulegać zastraszeniu, pomówieniom, oskarżeniom PiSowskich funkcjonariuszy. Prawda zwycięży”, skomentował na Twitterze senator.

Z kolei Jacyna-Witt na Facebooku sprawę ocenia następująco: „Sąd Apelacyjny w Szczecinie odrzucił moją apelację w sprawie Gawłowskiego. Dla mnie oznacza to, że sądy są już niepotrzebne. Wystarczy łażenie po mediach i opowiadanie, że padło się ofiarą PiS. Następnie należy uruchomić sondaż: winny/niewinny SMS 2,34 zł plus podatek VAT i mamy wyrok. Najlepiej, żeby sondaż zrobiony był w GW lub Onet. Wtedy mielibyśmy absolutną jasność. Że z wyrokami sądów się nie dyskutuje?”.

