Prawie 18 mln dla samorządów. Na asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekę wytchnieniową

Do zachodniopomorskich gmin i powiatów trafi blisko 17,8 miliona złotych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Nie wszystkie samorządy jednak o te środki wnioskowały. Choć i tak znacznie więcej niż w 2019 roku, kiedy te rządowe programy wystartowały.

– Są kolejne rządowe środki dla naszego województwa, tym razem chodzi o opiekę społeczną, o osoby niepełnosprawne i pomoc tym osobom – ogłosił we wtorek na konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – Łącznie jest to kwota blisko 18 milionów złotych (dokładnie 17 milionów 759 tysięcy), która trafia do naszego regionu.

To na dwa programy: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”. Na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do samorządów z naszego regionu trafi ponad 13 milionów złotych, a na opiekę wytchnieniową – blisko 5 milionów.

– Jeżeli chodzi o ten pierwszy program, to mówimy tutaj o wsparciu osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, w wykonywaniu codziennych czynności oraz o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez możliwość korzystania z usług asystencji osobistej – tłumaczy wojewoda. – Czyli mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest osoba, która przychodzi, pomaga osobie niepełnosprawnej w różnego rodzaju czynnościach, które osobom pełnosprawnym nie stwarzają żadnych trudności, a osobom z niepełnosprawnościami trzeba w tych czynnościach pomóc po to, żeby ich życie było łatwiejsze, żeby mogły funkcjonować w życiu społecznym i gospodarczym. Bo przecież to nie tylko czynności osobiste, ale różnego rodzaju inne sprawy, które muszą być załatwione, a które mogą przysparzać trudności osobom niepełnosprawnym. Opieka wytchnieniowa to wsparcie członków rodzin i innych osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – żeby te osoby (opiekujące się – red.) mogły załatwić swoje sprawy: urzędowe, osobiste czy zawodowe. Bo często przecież bywa tak, że ta opieka jest sprawowana 24 godziny na dobę przez bliskich, przez rodziny, przez znajomych. I oni też potrzebują tego wytchnienia, odpoczynku. ©℗

