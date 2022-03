Prawie 1200 zakażeń koronawirusem w czwartek w regionie. Trochę gorzej niż przed tygodniem

W województwie zachodniopomorskim mamy 1159 (w tym 147 ponownych) zakażeń koronawirusem. Zmarło pięć zakażonych osób - w czwartek poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Oznacza to niestety pogorszenie epidemicznych statystyk w porównaniu do czwartku przed tygodniem, gdy nowych infekcji w regionie było 1082. Wyraźnie zmniejszyła się za to liczba zgonów, których 3 marca odnotowano aż 17.

Najwięcej, bo 404 nowych przypadków koronawirusa, stwierdzono w Szczecinie. W Koszalinie było ich 94, a w powiecie polickim 86. To własnie ten ostatni powiat oraz Szczecin są jedynymi, w których wskaźnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców przekroczył 10.

W ciągu doby w Zachodniopomorskiem wykonano 4906 testów na obecność SARS-CoV-2. W kwarantannie przebywa ponad 5 tys. osób.

Spośród pięciu zgonów zakażonych osób, trzy stwierdzono w Szczecinie. Wszyscy zmarli mieszkańcy regionu mieli choroby współistniejące z Covid-19.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. Zgony białogardzki 16 3.37 0 choszczeński 24 5.00 0 drawski 16 2.81 0 goleniowski 36 4.37 0 gryficki 32 5.33 0 gryfiński 52 6.37 0 kamieński 27 5.76 0 kołobrzeski 55 6.93 0 koszaliński 37 5.57 0 myśliborski 22 3.36 0 policki 86 10.59 0 pyrzycki 23 5.86 2 sławieński 26 4.64 0 stargardzki 76 6.33 0 szczecinecki 56 7.24 0 świdwiński 12 2.58 0 wałecki 17 3.21 0 łobeski 15 4.11 0 Koszalin 94 8.79 0 Szczecin 404 10.08 3 Świnoujście 33 8.08 0

(k)