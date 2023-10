Pracownie dla artystów. Mija czas na złożenie dokumentów

nie-plastyk

2023-10-02 15:38:38

A dlaczego tylko plastycy mogą wnioskować? A co z innymi artystami, tj. muzycy? Czy decydenci, którzy wymyślili ten program, zdają sobie sprawę jak trudno jest zdolnym muzykom ćwiczyć w tym mieście? Salek prób jest tyle co kot napłakał a do tego sporo kosztują. Jest wiele młodych Szczecińskich zespołów muzycznych, które nie mają gdzie ćwiczyć. Muzycy to też artyści. Stop dyskryminacji!