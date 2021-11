Pracownicy MOPR manifestują przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Upominają się o podwyżki

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w poniedziałek manifestują przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Domagają się podwyżek płac wyższych niż zaplanowano dla nich w przyszłorocznym budżecie. W południe mają się spotkać z przedstawicielami miasta. Zapowiadają, że jeśli ich oczekiwania nie zostaną spełnione, to gotowi są zaostrzyć protest.

- Dzisiaj jest zamknięcie budżetu miasta - mówi jedna z protestujących pracownic MOPR w Szczecin. - Podjęto decyzję, żeby nam zaproponować podwyżkę w kwocie 350 złotych brutto i to rozbitą na dwa lata. Nie zgadzamy się na taką kwotę. Nasza propozycja to 1200 złotych brutto, bez rozbijania.

Dlaczego pracownicy MOPR protestują?

Taka podwyżka ma dotyczyć wszyskich grup zatrudnionych w tej jednostce: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, administracji...

- Zaplanowano dla nas 210 złotych brutto w 2022 r. i 140 złotych brutto w 2023 r. - mówiła inna pracownica. - Nie nazywajmy tego podwyżką, bo to jest wyrównanie do najniższej krajowej. A bardzo ciężko pracujemy. Nasi podopieczni często mają wyższe świadczenia niż my pensje.

Protestujący mówili, że są już zdesperowani i są gotowi na ostrzejsze formy protestu.

- Jestem gotowa podjąć dalsze działania - przyznawała jedna z protestujących kobiet. - Jest pełna mobilizacja. To taki dzień ostrzegawczy, nie ma nas w pracy. Gdyby nas zabrakło na dłużej, to mieszkańcy wyszliby protestować, bo jesteśmy im bardzo potrzebni.

Protest z inicjatywy pracowników MOPR

Poniedziałkowy protest to inicjatywa samych pracowników, nie związków zawodowych, choć wśród pikietujących są także ich członkowie. Na ten dzień pracownicy wzięli urlop lub wykorzystali wolne za nadgodziny. Przed Urzędem Miasta w Szczecinie przed godz. 10 było około 100 pracowników szczecińskiego MOPR-u.

O podwyżkę płac upominają się nie po raz pierwszy.

- Chcemy rozmawiać - mówią. - Zobaczymy jaka będzie reakcja Urzędu Miasta. Liczymy, że ktoś z nami porozmawia i zaczną nas, jako pracowników MOPR-u, zauważać. Bo we wszystkich podwyżkach dla jednostek budżetowych nas się nie uwzględnia.

