Pracownicy Grupy Azoty protestowali w Szczecinie [GALERIA]

Pracownicy Zakładów Chemicznych "Police" protestowali w środę na ul. Dębogórskiej w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Niekontrolowany import nawozów z Rosji i Białorusi niszczy naszą branżę i musi być natychmiast powstrzymany - mówili pracownicy Zakładów Chemicznych "Police", którzy w środę protestowali na ul. Dębogórskiej w Szczecinie. Towarzyszyli im związkowcy z innych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty, z Tarnowa, z Puław, z Kędzierzyna-Koźla.

- Boimy się, że będzie zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i w Europie - mówił Arkadiusz Poborski. - Stan zatrudnienia w Zakładach Chemicznych "Police" zmniejszył się o 300 osób. W różny sposób - niektóre miejsca pracy zlikwidowano, były odejścia naturalne na emerytury, nie przedłużono części umów. W całej grupie o ok. 700 osób zmniejszono zatrudnienie. Od trzech lat nie ma podwyżek. Pracownicy są zdenerwowani.

Do wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego trafi apel skierowany do premiera Donalda Tuska. Związkowcy domagają się w nim powstrzymania dalszych redukcji w spółce. W dokumencie przeczytamy: "Głównymi przyczynami katastrofalnej sytuacji grupy "Azoty" są import nawozów spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Rosji i Białorusi, oraz obciążenia wynikające z przepisów Zielonego Ładu. Tylko w tym roku nastąpił wzrost importu z Rosji i Białorusi do Polski o 60 proc. Przez ostatnie 2 lata import mocznika z Rosji wzrósł o 250 proc."

- Nie zgadzamy się na zalew rynku nawozami, które finansują wojnę i przyczyniają się do zabijania niewinnych dzieci na Ukrainie - mówił Dominik Gieracki, który przyjechał do Szczecin z zakładów w Tarnowie. - Już teraz wielu z nas żyje za pensję minimalną. A ciągle postępujący, niekontrolowany import nawozów może doprowadzić nas na skraj ubóstwa. Nasze rodziny zasługują na godne życie, a nie na ciągłą walkę o przetrwanie.

Mieczysław Jurek, przewodniczący zachodniopomorskiej "Solidarności", stwierdził, że to Szczecin jest jednym z miejsc, w których przeładowuje się rosyjskie i białoruskie nawozy. I nikt nic z tym nie robi.

- Gdzie jest poprzednia władza? Gdzie jest teraźniejsza władza? Dlaczego nie ma ceł? Dlaczego Unia Europejska milczy? - pytał Mieczysław Jurek.

- Podobne na Rosję i Białoruś nałożone są sankcje - wtórował Jurkowi Wojciech Osman z "Solidarności' 80". - I co z tego wyszło? Nic! W dalszym ciągu kooperuje się ze zbrodniarzami.

Na proteście pojawił się także burmistrz Polic Krystian Kowalewski. Podkreślał, jak bardzo ważne dla gminy jest, aby Grupa Azoty działała w Policach.

- Żeby Grupa Azoty miała środki, musi mieć równą, uczciwą możliwość konkurowania, a sytuacja, w której mamy drogą energię, drogi gaz, drogie surowce, a zarazem niekontrolowany napływ nawozów z ceł z krajów, które prowadzą wrogą politykę wobec naszej ojczyzny, to jest niedopuszczalne - grzmiał burmistrz.

Podczas manifestacji usłyszeliśmy, że to nie jest ostatni taki protest. Związkowcy spodziewają się ciągów dalszych.

Manifestacja przebiegała spokojnie. Jej uczestnicy zablokowali ul. Dębogórską na wysokości Starej Olejarni, ale gdy trzeba było przepuści karetkę pogotowia, robili to szybko i sprawnie.

Na początku wydarzenia jeden z protestujących krzyczał: "J...ć Tuska", ale po rozmowie z policjantami z zespołu antykonfliktowego opanował emocje.

Podczas wrześniowej konferencji prasowej przedstawiciele zarządu ZCH "Police" mówili o tym, co robią, aby poprawić wynik finansowy spółki. Wymienili m.in. zredukowanie stanowisk dyrektorów i menedżerów, likwidację około 250 etatów, zmianę sposobu zarządzania finansami, negocjacje z dostawcami, odbiorcami i bankami, wzrost nakładów inwestycyjnych w instalacje produkcyjne. ©℗

(as)