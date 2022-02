Pracowity wieczór strażaków. Pożary przy ul. Kadłubka w Szczecinie

Dotarliśmy do nowych informacji w sprawie pożarów na Niebuszewie. Okazuje się, że interwencji strażaków było znacznie więcej. W okolicy ul. Kadłubka paliły się pojemniki na śmieci oraz odzież. Wszystko wskazuje na to, że były to celowe podpalenia. Sprawą zajmuje się policja.

Pierwszy pożar wybuchł kilka godzin temu w jednym z bloków przy ul. Kadłubka. Ogień pojawił się w piwnicy. Pożar szybko ugaszono, a mieszkańcy nie musieli nawet opuszczać swoich domów. Po kilku godzinach znów wybuch pożar w piwnicy. Tym razem sytuacja była poważniejsza, bo na klatce pojawiło się dużo dymu. Mieszkańcy musieli wyjść z bloku. Kilka osób podtruło się wtedy dymem. Zaopiekowało się nimi pogotowie. Nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie strażacy dogaszają ogień i wentylują klatkę schodową.

Wcześniejsza informacja:

W piątek (4 lutego) wieczorem szczecińscy strażacy otrzymali wezwanie do pożaru przy ulicy Kadłubka. Do akcji skierowano aż trzy zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe, energetyczne oraz gazowe.

Po przybyciu na miejsce ustalono, że paliły się śmieci w piwnicy. Sytuacja szybko została opanowana. To nie był jednak koniec interwencji strażaków. Okazało się, że w pobliżu pali się również garaż. Ogień szybko ugaszono. Trwa ustalanie przyczyn pożarów.

Ksz