Pracowita doba zachodniopomorskich strażaków

Fot. Ryszard Pakieser

Ponad 140 interwencji minionej doby podejmowała zachodniopomorska straż pożarna. W powiecie myśliborskim i w Drawsku Pomorskim sześć osób, w tym dwoje dzieci, podtruło się tlenkiem węgla. W Dobrej doszło do pożaru mieszkania. Większość działań strażaków była jednak związana z trudnymi warunkami pogodowymi – marznącym deszczem i gołoledzią.

Straż pożarną wezwano do 116 miejscowych zagrożeń.

W miejscowości Moczkowo (pow. myśliborski) trzy osoby, w tym dziecko, podtruły się tlenkiem węgla. Do takiej samem sytuacji doszło w Drawsku Pomorskim - tam również ucierpiało troje dorosłych i dziecko. W Dobrej w powiecie polickim doszło do pożaru mieszkania, w który została poszkodowana jedna osoba.

70 razy strażacy usuwali powalone drzewa i gałęzie. 10 interwencji dotyczyło zdarzeń drogowych, w których 3 osoby zostały poszkodowane. Blisko 40 wyjazdów to pomoc medyczna i wsparcie zespołów ratownictwa medycznego.

Straż apeluje o ostrożność na drogach oraz sprawdzanie w domach i mieszkaniach sprawności urządzeń grzewczych. (K)

