Prace ruszą w styczniu. Umowa na remont drogi powiatowej Dołuje - Stobno podpisana

W przyszłym roku zostanie wyremontowana droga powiatowa między Dołujami a Stobnem. Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu odbyło się w środę (6 października). Wartość inwestycji wyceniono na ponad 6 milionów złotych, z czego 3 miliony złotych obejmie dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław na odcinku Dołuje-Stobno" podpisali Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Andrzej Bednarek, starosta policki. Inwestycja obejmie swoim zakresem przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3920Z na odcinku Dołuje-Stobno o długości 2,48 km.

- To długo wyczekiwana umowa. Cieszę się, że w końcu możemy ją podpisać - mówił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - Mamy świadomość, że realizowanie dzisiaj inwestycji drogowych nie jest łatwe. Wiemy wszyscy, że ceny szaleją. Ta droga ma kluczowe znaczenie dla całej aglomeracji szczecińskiej, powiatu polickiego. Pierwotnie planowaliśmy dłuższy odcinek, niestety szybujące ceny nie pozwoliły nam na to. Mimo wszystko cieszę, że doszło do podpisania umowy i życzę, aby żadna przyznana złotówka nie musiała podlegać zwrotowi. Mam nadzieję, że już bez większych przeszkód inwestycja, do końca przyszłego roku, zostanie zrealizowana.

W chwili obecnej w związku ze złym stanem nawierzchni, na trasie obowiązuje ograniczenie tonażu pojazdów maksymalnie do 10 ton. To mocno utrudnia sprawny dostęp do gminnych terenów inwestycyjnych. W ramach inwestycji ma zostać wymieniona dotychczasowa nawierzchnia i ma powstać chodnik oraz oznakowanie poziome i pionowe. Trasa będzie przystosowana do ruchu samochodów nawet do 11,5 tony. Dodajmy, że droga zapewnia połączenie z trasą krajową S10 oraz miejscami dla inwestorów w Stobnie. Prace mają ruszyć w styczniu i potrwają do końca 2022 r.

Projekt Starostwa w Policach jest jednym z kilkunastu, które skorzystały z unijnej pomocy na zmiany w infrastrukturze transportowej. Całkowity koszt inwestycji to 6,2 mln zł.

(KK)