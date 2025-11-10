Poniedziałek, 10 listopada 2025 r. 
Prace porządkowe przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 10 listopada 2025 r. 11:23
Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2025 r. 12:45
Prace porządkowe przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego
 

Przed wtorkowym Świętem Niepodległości jeszcze w poniedziałek trwały ostatnie prace porządkowe na placu Szarych Szeregów w Szczecinie, a konkretnie wokół pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Służby miejskie jak co roku czyściły metodą mycia ciśnieniowego bezpośrednie otoczenie pomnika, jak również, nieco wcześniej, samo popiersie Marszałka.

Przypomnijmy, że w godzinach 12:00 – 15:00 ulicami miasta przejdzie marsz organizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Trasa marszu przebiegać będzie ulicami: pl. Solidarności – Małopolska – pl. Hołdu Pruskiego – pl. Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – al. Piastów. Marsz zakończy się na placu Szarych Szeregów, a konkretnie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 (CK)

Komentarze

Pomnik
2025-11-10 12:26:11
Kiedy będzie pomnik ? już 15 lat mija jak miał powstać były konkursy, projekty i co.Mamy ciągle odgrzebywanie niemieckich śladów. Polska historia to tylko Cmentarz Centralny .
Dobrze,że
2025-11-10 11:36:47
Nitras osobiście na maszynie popracował! Zuch chłopak i uznanie!

