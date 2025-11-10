Prace porządkowe przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego [GALERIA, FILM]

Przed wtorkowym Świętem Niepodległości jeszcze w poniedziałek trwały ostatnie prace porządkowe na placu Szarych Szeregów w Szczecinie, a konkretnie wokół pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Służby miejskie jak co roku czyściły metodą mycia ciśnieniowego bezpośrednie otoczenie pomnika, jak również, nieco wcześniej, samo popiersie Marszałka.

REKLAMA

Przypomnijmy, że w godzinach 12:00 – 15:00 ulicami miasta przejdzie marsz organizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Trasa marszu przebiegać będzie ulicami: pl. Solidarności – Małopolska – pl. Hołdu Pruskiego – pl. Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – al. Piastów. Marsz zakończy się na placu Szarych Szeregów, a konkretnie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

(CK)

REKLAMA