Poznaj Szczecin - cykl niecodziennych spacerów z przewodnikiem

Powracają Transgraniczne Spacery Miejskie, za sprawą których będzie można zwiedzać Szczecin na różne sposoby: pieszo, rowerem lub w kajaku. "Przed nami trzy miesiące pełne ciekawych historii" - do udziału w kolejnych odsłonach wydarzenia zachęca Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Spacery będą organizowane w każdy weekend: od czerwca aż do końca września. Natomiast prowadzone - w dwóch językach: polskim i niemieckim. Na wszystkie JUŻ są dostępne bilety: za pośrednictwem Internetu - poprzez stronę www.accredi.pl/visitszczecin oraz bezpośrednio w Centrum Informacji Turystycznej (szklany pawilon d. alei kwiatowej) na pl. Żołnierza Polskiego 20, tel. +48 91 434 04 40, e-mail: cit@zstw.szczecin.pl.

- Biorąc w udział w spacerach będzie można dowiedzieć się nieco więcej o kulinarnych gustach szczecinian - tych obecnych, ale i dawnych, poznać mrożące krew w żyłach historie, dowiedzieć się, która panorama będzie najlepszym tłem do selfie czy przepłynąć kajakiem po szczecińskiej Wenecji. Będzie też coś dla miłośników dwóch kółek. Przejażdżki malowniczymi wzgórzami północnych dzielnic miasta czy odkrywanie Cmentarza Centralnego to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników rowerowych wypraw - przekazuje Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia.

Liczba uczestników w każdym spacerze będzie ograniczona. Ich tematyka - bardzo atrakcyjna (program jest dostępny na stronie: visitszczecin.eu/pl/kultura/125-transgraniczne-spacery-miejskie-plde). Dlatego udział w nich warto z wyprzedzeniem zaplanować i już kupić bilet - w rozsądnej cenie. Udział w pieszym spacerze będzie kosztował 10 zł/osobę, a w rowerowym lub kajakowym - po 20 zł/os.

- Dla większego komfortu zwiedzania uczestnicy spacerów zostaną zaopatrzeni w odbiornik tour guide i jednorazowe słuchawki. Na spacery rowerowe zapraszamy z własnym jednośladem. Natomiast na kajakowych zapewniamy sprzęt, również kamizelki - zapewnia Celina Wołosz.

Pierwszy ze spacerów został zaplanowany na 5 czerwca. Jego uczestnicy będą mieli okazję się przekonać, jak smakuje Szczecin.

- Przewodnicy opowiedzą o kulinarnych gustach dawnych i obecnych mieszkańców Szczecina, słynnych przedwojennych lokalach i współczesnych smakach charakterystycznych dla miasta. Będzie można poznać i skosztować kulinarnej historii Szczecina: dowiedzieć się jak powstał paprykarz, dlaczego miasto pachnie czekoladą czy w jaki sposób śledzie stały się „srebrem Bałtyku” - zapowiada ŻSTW.

Przypomnijmy: Transgraniczne Spacery Miejskie to cykl tematycznych podróży szczecińskimi ulicami, organizowanych przez spółkę Żegluga Szczecińska Turystka Wydarzenia oraz Związek Gmin Gartz nad Odrą, przy wsparciu UE - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. ©℗

(an)