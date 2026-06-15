Pożegnanie „Daru Szczecina" przed The Tall Ships Races

Fot. Wojciech Sobecki

We wtorek „Dar Szczecina" opuści macierzysty port i obierze kurs na start tegorocznych regat The Tall Ships Races.

REKLAMA

Regaty rozpoczną się 24 czerwca w duńskim Aarhus i zakończą 1 sierpnia w Aalborgu. Jednostki będą rywalizować ze sobą na trasie: Aarhus – Harlingen – Antwerpia – Stavanger – Aalborg.

We wtorek, 16 czerwca o godz. 12:00 na przystani w Centrum Żeglarskim odbędzie się symboliczne pożegnanie załogi i kapitana. Przy dźwiękach muzyki i z wiatrem w żaglach jacht wypłynie w tzw. rejs doprowadzający, aby za tydzień stawić się w pierwszym porcie i rozpocząć wyścig.

„Dar Szczecina" to jednomasztowy jacht żaglowy typu Antares, który obok Magnolii i Zrywu należy do miasta Szczecina. Został zbudowany w latach 1968–1969 w Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. Początkowo pływał jako dwumasztowy jol, ale w 1974 r. podczas remontu usunięto z niego bezanmaszt. Jednostka charakteryzuje się dobrymi parametrami regatowymi, dzięki czemu z sukcesami startowała w wielu żeglarskich wyścigach organizowanych w kraju i za granicą.

(k)

REKLAMA