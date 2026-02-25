The Tall Ships Races znowu w Szczecinie. Po raz piąty zorganizujemy finał wielkiej imprezy

Za dwa lata Szczecin znów będzie gospodarzem finału TTSR. Fot. ŻSTW

The Tall Ships Races powraca do Szczecina. Miasto podpisało kontrakt na organizację finału regat w 2028 roku. To będą piąte „tolszipy” w mieście, przygotowania już się rozpoczynają.

Kilonia, Turku, Tallinn i Szczecin – to cztery miasta, które za dwa lata będą przyjmować największe żaglowce świata w ramach The Tall Ships Races. Umowa pomiędzy Miastem Szczecin a Sail Training International została już podpisana. Będzie to piąty finał w stolicy Pomorza Zachodniego. Żaglowce rozpoczną swoje zmagania w niemieckiej Kilonii i wypłyną na Bałtyk, gdzie wezmą udział w dwóch wyścigach oraz jednym rejsie przyjaźni. Finał w Szczecinie zaplanowany jest na 22-25 lipca.

– To świetna wiadomość dla żeglarzy, mieszkańców i turystów, którzy pokochali Szczecin za Wielkie Żaglowce. Nasze finały są rozpoznawalne na świecie, a goście długo wspominają pobyt w mieście. Przed nami czas intensywnych przygotowań – wierzę, że ponownie sprostamy oczekiwaniom i potwierdzimy, że jesteśmy przyjaznym portem – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Chociaż do regat The Tall Ships Races dzielą nas jeszcze dwa lata, prace nad ich przygotowaniem już trwają. Wszystkie porty goszczące żaglowce w 2028 roku, spotkają się w Warszawie na organizowanej przez Sail Training International konferencji, aby rozpocząć wspólne przygotowania do wydarzenia.

Trasa TSR 2028 została zaplanowana na dwa etapy oraz jeden rejs przyjaźni i będzie przebiegać następująco: Kilonia (22-25 czerwca) – Turku (6-9 lipca) – Tallinn (12-15 lipca) – Szczecin (22-25 lipca).

Szczecin organizował finały The Tall Ships Races w latach: 2007, 2013, 2017 i 2024. (K)

