Pożar samochodu na ul. Malczewskiego w Szczecinie [GALERIA, FILM]

Fot. Marcin Kubera

Do pożaru samochodu osobowego Volkswagen Golf doszło w czwartek na ulicy Malczewskiego w Szczecinie. Spod maski auta wydobywały się gęste kłęby dymu, które zasnuły całą ulicę.

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Zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego przy ul. Malczewskiego w Szczecinie strażacy otrzymali o godz. 11.59. - Na miejsce zadysponowaliśmy jeden samochód gaśniczy i sześciu ratowników - relacjonuje kpt. Bartosz Janicki, z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Po przyjeździe zastali rozwinięty pożar samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowanych.

Jeszcze tuż przed godz. 12.30 akcja gaśnicza trwała. Strażacy skierowali strumień gaśniczy na maskę płonącego samochodu. Żeby zyskać dostęp do silnika odgięli jego maskę.

Są także utrudnienia w ruchu - ul. Malczewskiego jest zablokowana w kierunku al. Wyzwolenia.

W Volkswagenie Golfie spalona jest cała komora silnika. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

(k)

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