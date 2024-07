Pożar na terenie warsztatu samochodowego

nie zaplacil za prace zapewne ..i puscili go z dymem...to jeden wariant,,,drugi moze byc ze sam podpalil ...i chce wydrzec kase z ubezpieczenia...

Czy "najdroższa" burmistrzyni pomagała w gaszeniu pożaru? Ponoć musi mieć wyższa pensje od prezydenta Szczecina bo w odróżnieniu od niego zajmuje się wszystkim sama. Czy w budżecie zostało jeszcze trochę pieniędzy na tego typu wypadki? może jakaś pomoc dla przedsiębiorcy, który płaci podatki dla "najdroższej". Ciekawe co bardziej zanieczyściło powietrze dym z pożaru czy smrody z komina wiadomo jakiej fabryczki? Czy ewentualnych poszkodowanych ma kto leczyć w szpitalu? O "najdroższa" tyle pytań

Ze zdjęcia widać,

2024-07-07 09:55:56

że pali się grubo ! Znowu ruskie dywersanty podpaliły ? Pożar jest rozległy nie pkt. , to nie jest jakaś niedbałość załogi warsztatu ! Zresztą ,jakby była ,to wczoraj , albo po piątkowej zmianie. Inna sprawa , że parę lat temu zajmowana przez malarzy na Gryfii hala- magazyn spłonęły od czajnika ! Prawdziwe to ?? !