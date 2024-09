Pożar mieszkania przy al. Piastów. Jest ofiara śmiertelna (akt. 1)

Fot Facebook Suszą! Szczecin

Jedna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło w czwartek 12 września nad ranem w kamienicy przy al. Piastów w Szczecinie. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze. Dwie osoby trafiły do szpitala.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 5.36 - relacjonuje st. kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. - Ewakuowanych zostało osiemnaście osób. Do szpitala przewieziono dwie osoby podtrute gazami pożarowymi. Jest jedna ofiara śmiertelna - to lokator mieszkania, w którym doszło do wybuchu ognia. Znaleźliśmy tam zwęglone zwłoki.

Pożar został ugaszony, ale na miejscu trwają jeszcze działania - strażacy przed godziną 8 sprawdzali, czy nie ma w mieszkaniach stężeń tlenku węgla.

- Mam informację, że pożar nie przedostał się do innych mieszkań, ale czy nie doszło do uszkodzenia instalacji elektrycznej, jak to będzie wyglądało i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów, oceni zarządca budynku - mówi st. kpt. Franciszek Goliński.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. (gan)

***

Wcześniejsza informacja

Do tragicznego pożaru doszło w czwartek rano w kamienicy przy al. Piastów w Szczecinie. Zapaliło się tam mieszkanie na trzecim pietrze kamienicy.

Z budynku ewakuowano mieszkańców. Pożar ugasiła straż pożarna, ale jedna osoba zginęła. Wstępne informacje mówią też o dwóch osobach rannych.

Na miejscu trwają działania służb.

(k)