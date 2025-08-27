Pożar hali magazynowej w Przecławiu (akt. 2)

Fot. zrzut ekranu Facebook Suszą! Szczecin

Do dużego pożaru hali magazynowej o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych doszło w środę, 27 sierpnia, w Przecławiu (powiat policki). Dym widoczny był z dużej odległości.

Pożar wybuchł w nowo wybudowanej hali, która nie była jeszcze oddana do użytku.

- Ogień objął wyłącznie dach na powierzchni ok. 1000 metrów kwadratowych. W jego gaszeniu udział bierze 15 zastępów straży pożarnej - w czasie trwania akcji gaśniczej relacjonował nam st. bryg. Przemysław Grzybowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Pożar ugasili strażacy. Nikt nie został w nim poszkodowany. Wszyscy pracownicy ewakuowali się z rejonu zagrożenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Straty materialne są jednak znaczne. Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia.

(k)