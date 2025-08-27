Środa, 27 sierpnia 2025 r. 
Pożar hali magazynowej w Przecławiu (akt. 2)

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 12:49
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 16:34
Pożar hali magazynowej w Przecławiu
Do dużego pożaru hali magazynowej o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych doszło w środę, 27 sierpnia, w Przecławiu (powiat policki). Dym widoczny był z dużej odległości.

Pożar wybuchł w nowo wybudowanej hali, która nie była jeszcze oddana do użytku.

- Ogień objął wyłącznie dach na powierzchni ok. 1000 metrów kwadratowych. W jego gaszeniu udział bierze 15 zastępów straży pożarnej - w czasie trwania akcji gaśniczej relacjonował nam st. bryg. Przemysław Grzybowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. 

Pożar ugasili strażacy. Nikt nie został w nim poszkodowany. Wszyscy pracownicy ewakuowali się z rejonu zagrożenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Straty materialne są jednak znaczne. Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia.

Komentarze

Leś
2025-08-27 16:24:44
Przeciez to robota ukrainska, ktoś zaplacił moze ruscy lub inne mafie i podpalają. To w ostatnim czasie ciagle cos sie pali. Teraz mamy ukrainską mać.
Ładna
2025-08-27 16:19:49
była pogoda ale zaraz deszcz nadchodzi.
@Szef
2025-08-27 16:10:40
"Od zawsze mówię że w pracy się nie pali". Ja, robol zawsze mówię iż "robota nam w rękach się pali", tak zapi..my dla Szefa. Czasami coś spadnie obok, ale od tego jest Zakładowa Straż Pożarna z wozem od PiS-iorów.
Wpuścili...
2025-08-27 14:50:29
Bez kontroli. Bez niczego i mamy... Kraj w ruinie.. To nie ruskie palą..
@smutne
2025-08-27 14:22:37
Skąd pewność że to ruskie dopóki nie zostana zlapani i osądzeni nie powinno sie nikogo oskarżać , a może to koledzy pani Panczenko nie zadowoleni .Każdy będzie miał swojego winnego,w,zależności którą TV ogląda. Czy też nie ogląda i jest zdrowszy
@Smutne
2025-08-27 14:20:28
@Smutne.Raczej to twoi bracia z UPAniny . Twojego brata, Ukraińca Serhija S.skazali na 8 lat pozbawienia wolności za dywersję na terenie Polski
niko
2025-08-27 14:00:42
Jakiś "smutny" ukrop twierdzi tutaj, że pożar spowodował jakiś szalony rusek. Beznadziejnie głupia prowokacja dla zamydlenia oczu. Polacy i tak swoje wiedzą.
@smutne
2025-08-27 14:00:35
Od ruchu się odpdol! Podnieś 4 litery od monitora grubasie i weź coś zrób! Przestań szczekać!
@smutne
2025-08-27 14:00:28
Koordynatorowi służb też nie.
@Smutne
2025-08-27 13:44:36
Ty debilu
Szef
2025-08-27 13:41:33
Od zawsze mówię że w pracy się nie pali
Kaczyński, Morawieck
2025-08-27 13:38:14
Tusk... kogo wyście wpuścili do naszego kraju??!
do smutne
2025-08-27 13:34:49
tylko ruskorzadowy trol mogl tak pomyslec
Smutne
2025-08-27 13:22:18
Rosjanie szaleją po Polsce. Oczywiście ruchowi obrony granic to nie przeszkadza.

