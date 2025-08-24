Nocny pożar w zakładzie przetwarzania opon
Data publikacji: 24 sierpnia 2025 r. 08:14
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2025 r. 09:30
Fot. KM PSP w Szczecinie
W nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru w zakładzie zajmującym się przetwarzaniem opon przy ul. Ks. Kujota w Szczecinie. W zakładzie znajdowało się wówczas 10 osób. Do mieszkańców Szczecina i okolic w nocy dotarły alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z apelem, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie otwierać okien.
Zgłoszenie o pożarze służby dostały około godz. 1.30.
- Na miejsce dotarło co najmniej 48 strażaków: z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Portowej Straży Pożarnej - wymienia Franciszek Goliński, rzecznik KM PSP w Szczecinie. - W akcji gaśniczej udział brało łącznie 16 samochodów gaśniczych, w tym pojazdy z drabinami mechanicznymi. Na miejscu obecne były grupy operacyjne Komendanta Miejskiego i Wojewódzkiego.
Pożarem objęta była hala o powierzchni około 2 tys. m kw. W momencie jego wybuchu w zakładzie przebywało 10 osób. Jedna została poszkodowana i trafiła do szpitala. Jej obrażenia nie zagrażają życiu.
Według stanu na godzinę 8:00 rano, na miejscu wciąż pozostają dwa samochody gaśnicze i drabina mechaniczna. Ich zadaniem jest lokalizowanie i dogaszanie zarzewi ognia. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane i zostaną ustalone po zakończeniu wszystkich działań i ocenie biegłych.
– Pożar udało się już opanować, przez najbliższe godziny trwać będzie jego dogaszanie – przekazał około godz. 8 rano wojewoda Adam Rudawski. - Szczecinianie są już bezpieczni. Dziękuję służbom, szczególnie strażakom państwowej i miejskiej straży pożarnej w Szczecinie za sprawne przeprowadzenie akcji.
(sag)
Komentarze
Przecież opony,
2025-08-24 10:50:42
to surowiec do dalszej obróbki! Czy ktoś sobie z tym nie radzi ? Jest legalny zakład , ekologiczny , aby nie walało się to po lasach ! Co tutaj nie zagrało ? Kto nie wpłacił kasy za potrzebną utylizację ? Czyżby ponownie pinindzy ni ma i nie będzie ! Zastanówcie się? Wrócił Tusk , wróciły mafie vatowskie , budżet Państawa pusty jak bęben !Zadłużamy się mimo ,przychodów ( które trzeba spłacić !) z KPO . Daliśmy władzę nieudacznikom ? Nie! Tusk , jako namiestnik Niemców , zasila Niemców !Ot co !
@@Nielegał
2025-08-24 10:34:02
Jakie relacje Tusk -Putin?? Nie wytrzeźwiałeś jeszcze PiSi trollu??
Kto,jak nie Pismafijka wpuścił do Polski najwięcej obcokrajowców w historii?? Kto handlował wizami jak na bazarze?
Krótka i wybiórcza jest pamięć Pisiaka 😁😁😁
@ @Prawdziwe
2025-08-24 10:24:57
Chętnie zaczekam na protokół i orzeczenie fachowców jak do tego doszło? Normalnie w każdym zakładzie , tak jak i w tym przestrzega się przepisów p.poż. Nikt nie chce pożaru i do nich nie dochodzi od tak ! Musiało być celowe podpalenie w tak zwanym słabym ogniwie łańcucha. Bo jak inaczej ? Może , to być działanie również frustrata, który został oszukany na wypłacie ? Kto wie ? Samo się nie zapali! Służby dzisiaj pilnują i instalacji elektrycznej i przeglądów! Uważam, że nie ma lipy !
@Nielegał
2025-08-24 09:46:31
Uważaj, bo sypiesz piasek w tuskowo-putinowskie tryby.
@wściekły
2025-08-24 09:45:58
@wściekły. Ty się zbytnio nie interesuj 🤔. Nie po to spółka jest na słupa z majątkiem 5 tys zł, żeby miała płacić jakieś kary.Nie ma opon, nie nią spółki i kasa na koncie.To jest Biznes
@Prawdziwe
2025-08-24 09:37:10
Widzę, że prowokatorzy są obecni na tym forum, jak ty, Wania.
abc
2025-08-24 09:34:10
palilo sie o pierwsze w mnocy czylyli juz w niedziele... czego nie rozumiesz? zapewne komunikat wyszdl ok. 2-3 w nocy ale w zaleznosci od operatora dotarl jak dotarl... czego nie rozumiesz?
oczywiscie firma była ubezpieczona i jej ubezpieczyciel pokryje koszty tej wielkiej akcji gaśniczej?
Nielegał
2025-08-24 09:31:14
Wina putina
wściekły
2025-08-24 09:27:05
Czy nad tą firmą był jakikolwiek nadzór środowiskowy?? Bo z boku patrząc: cała okolica zasypana czarnym pyłem, smród, brud, rdza, rozpadające się mury, a z tyłu zakładu spokojnie kapie do ziemi olej pirolityczny po destylacji opon. Fikcja, nie eko!
@Teraz alarm?
2025-08-24 09:19:12
Utylizacja po polsku to nie to samo co obcy dron wojskowy, żeby Służby dotarły na miejsce po dwóch godzinach .
Zak
2025-08-24 09:17:24
Służby rosyjskie grasują już nawet w zachodniopomorskim.
Opona
2025-08-24 09:15:35
Ukraina
Prawdziwe
2025-08-24 09:03:08
ćwiczenia ! Niestety trzeba się powoli przyzwyczajać do faktu, że wiele pożarów wzniecą nam chętni łatwego zarobku ! Zleceniodawca jak się domyślamy, to kacap, z którym głupi Donek na rozkaz Makreli uskuteczniał RESET! Polska, nie do dość, że nadal ma zagorzałych komuchów rządnych powrotu ZSRR, to podczas RESETU przez północną granicę z Rosją wjechało sobie bezkarnie wielu " cichych " czekających na rozkaz KGB. Tak się kończy powierzanie władzy kacapskim ćwokom ! Wybraliście, WY głupie lemingi !
Zysk
2025-08-24 08:59:56
Panowie, jak tam w weekend idzie robota ? Szefie, w rękach się pali .W poniedziałek nie będzie ani jednej oponki 🤐
EuroEcoFuels
2025-08-24 08:58:19
Polacy, nic się nie stało!
Teraz alarm?
2025-08-24 08:57:30
Pali się w sobotę a alarm dopiero w niedzielę! WTF.
