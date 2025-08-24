Nocny pożar w zakładzie przetwarzania opon [GALERIA] (akt. 1)

Fot. KM PSP w Szczecinie

W nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru w zakładzie zajmującym się przetwarzaniem opon przy ul. Ks. Kujota w Szczecinie. W zakładzie znajdowało się wówczas 10 osób. Do mieszkańców Szczecina i okolic w nocy dotarły alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z apelem, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie otwierać okien.

Zgłoszenie o pożarze służby dostały około godz. 1.30.

- Na miejsce dotarło co najmniej 48 strażaków: z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Portowej Straży Pożarnej - wymienia Franciszek Goliński, rzecznik KM PSP w Szczecinie. - W akcji gaśniczej udział brało łącznie 16 samochodów gaśniczych, w tym pojazdy z drabinami mechanicznymi. Na miejscu obecne były grupy operacyjne Komendanta Miejskiego i Wojewódzkiego.

Pożarem objęta była hala o powierzchni około 2 tys. m kw. W momencie jego wybuchu w zakładzie przebywało 10 osób. Jedna została poszkodowana i trafiła do szpitala. Jej obrażenia nie zagrażają życiu.

Według stanu na godzinę 8:00 rano, na miejscu wciąż pozostają dwa samochody gaśnicze i drabina mechaniczna. Ich zadaniem jest lokalizowanie i dogaszanie zarzewi ognia. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane i zostaną ustalone po zakończeniu wszystkich działań i ocenie biegłych.

– Pożar udało się już opanować, przez najbliższe godziny trwać będzie jego dogaszanie – przekazał około godz. 8 rano wojewoda Adam Rudawski. - Szczecinianie są już bezpieczni. Dziękuję służbom, szczególnie strażakom państwowej i miejskiej straży pożarnej w Szczecinie za sprawne przeprowadzenie akcji.

(sag)