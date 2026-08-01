Powstańców Wielkopolskich już przejezdna

Fot. Piotr Sikora

Al. Powstańców Wielkopolskich jest już przejezdna na całej długości w obu kierunkach. W sobotę 1 sierpnia kierowcy znów pojechali przez skrzyżowanie ul. Milczańskiej z al. Powstańców Wielkopolskich.

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Zakończenie kolejnego etapu przebudowy, to przywrócenie ruchu na jednej z głównych ulic Pomorzan oraz powrót autobusów linii 53, 524, 811 i 528 na stałe trasy.

Przebudowa skrzyżowania trwała od maja 2026 roku. Prace rozpoczęły się 24 maja. Zamknięcie ruchliwego skrzyżowania w pobliżu szpitala było konieczne ze względu na przebudowę infrastruktury.

Otwarcie skrzyżowania to jeden z etapów realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”.

W ramach przedsięwzięcia powstają nowe jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, sieć trakcyjna, infrastruktura podziemna oraz oświetlenie. Projekt obejmuje również modernizację dwóch wiaduktów.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest krakowska firma ZUE, natomiast funkcję inwestora zastępczego w imieniu Gminy Miasto Szczecin pełni spółka Tramwaje Szczecińskie.

Przywrócenie przejezdności oznacza również zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od 1 sierpnia, a w przypadku linii nocnych od nocy z 1 na 2 sierpnia, autobusy linii 53, 524, 811 i 528 będą kursowały według nowych zasad.

Autobusy linii 53, 524 i 811 ponownie pojadą pomiędzy przystankami „Milczańska” i „Frysztacka” ulicą Milczańską oraz al. Powstańców Wielkopolskich w obu kierunkach.

(CK)

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