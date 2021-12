Powstały nowe odcinki rowerowej Trasy wokół Zalewu Szczecińskiego

Zakończyła się budowa nowych odcinków Trasy wokół Zalewu Szczecińskiego. Z Wapnicy dojedziemy już nowym szlakiem do Wolina. I dalej na południe. To ważna część rowerowej transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km i prowadzi przez najpiękniejsze zakątki Pomorza Zachodniego.

Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego to polsko-niemiecki projekt, który ma uatrakcyjnić turystykę rowerową na pograniczu. To w sumie 300 kilometrów wokół akwenu, przez bardzo ciekawe przyrodniczo tereny i miejsca tworzące historię Pomorza. Szlak prowadzi od Świnoujścia przez Wolin i Stepnicę do Szczecina i dalej na północny zachód do Nowego Warpna, Ueckermunde, Anklam.

W Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego

- Szlak wytyczony brzegami Zalewu ma wyjątkowy urok. Tam odpoczywa się od codziennego zgiełku, hałasu miasta, zatłoczonych dróg. Cieszę się, że rowerowa pętla wokół Zalewu Szczecińskiego zyskała w tym roku tak atrakcyjne odcinki – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W ramach zakończonej niedawno budowy powstały brakujące fragmenty trasy między miejscowościami: Wapnica, Łubczewo, Sułomino, Wolin oraz krótki odcinek w Recławiu.

- Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest piątą, która weszła do Projektu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Została pomyślana tak, by wykorzystać zbudowaną i powstającą infrastrukturę rowerową dwóch innych tras. Biegnącej wzdłuż Wybrzeża Velo Baltica oraz prowadzącej znad morza do Szczecina i dalej na południe Polski - Blue Velo – wyjaśnia wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. - Część odcinków udało się sfinansować z zakończonego już Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA. Kontynuacja projektu jest możliwa dzięki włączeniu go do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - dodaje wicemarszałek.

W zakończonym niedawno zadaniu inwestycyjnym budowa i oznakowanie objęły odcinki o łącznej długości 12,8 kilometra. Z okolic Wapnicy można już wygodnie przejechać na południe przez Woliński Park Narodowy, do samego Wolina.

Jak przebiegają nowe odcinki trasy wokół Zalewu?

Początek pierwszego z nowych odcinków znajduje się w połowie leśnej drogi między Wapnicą a DK3. Jest on kontynuacją inwestycji zakończonej w 2020 r.

Tam rowerowy szlak skręca w kierunku położonych nad Zalewem wsi Łubczewo i Sułomino.

Utwardzona kruszywem ścieżka ma szerokość od 3 do 3,5 metra, a powstała w miejscu drogi gruntowej.

Teren, przez który została wytyczona położony jest w Obszarze Natura 2000, gdzie ochronie podlegają przede wszystkim dziko występujące ptaki i ich siedliska. W sąsiedztwie inwestycji wydzielona jest również okresowa strefa ochronna orła bielika.

- Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jako zadanie projektowe i wykonawcze nieco różniło się od pozostałych projektów rowerowych. Po pierwsze szlak wiedzie częściowo po wałach przeciwpowodziowych, które umacniają brzeg zalewu. Inną sprawą były tereny objęte ochroną przyrodniczą. Tu istniał wymóg stosowania innych nawierzchni niż bitumiczne. Zależało nam by ich trwałość i wygoda użytkowania były jak najwyższe. Mamy nadzieję, że drogi te będą służyły rowerzystom przez wiele lat – mówi dyrektor ZZDW Michał Żuber.

Odcinek dochodzący do Łubczewa ma 5,2 km. Dalej, w kierunku Sułomina, prowadzi droga z betonowych płyt. W ramach inwestycji część płyt wymieniono, a część została oczyszczona i wyregulowana. Tędy rowerzyści dojadą m.in. do dużego pola namiotowego i terenu, na którym odbywa się wakacyjny Country Festival.

Z Sułomina trasa przebiega przez tereny łąkowe, najpierw po płytach betonowych [fot.5], a potem nową drogą rowerową o nawierzchni bitumicznej.

Z lekkiego wzniesienia rozpościera się widok na cały Zalew.

Na wysokości wsi Płocin kończy się odcinek inwestycyjny. Stamtąd zjeżdżamy nad brzeg Zalewu [fot.7 i 8], a po kilkuset metrach droga skręca w kierunku Wolina. Ten fragment pokonujemy również po płytach, a później – na śródpolnej krzyżówce – nawierzchnia zmienia się na bitumiczną.

Opisane zadanie inwestycyjne kosztowało blisko 6,6 mln zł. Dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 75 proc. jego wartości. 10 procent kosztów to dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

