Powstaje zielona przestrzeń dla mieszkańców

We wnętrzu kwartału ograniczonego ulicami Władysława Łokietka, Bogusława X i Bolesława Krzywoustego powstaje zielony plac dla mieszkańców. To realizacja projektu wybranego w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2023.

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– Plac pomiędzy budynkami zostanie uporządkowany, będą nowe ścieżki, oświetlenie i ławki – wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. – Istotnym elementem zmiany będzie również wprowadzenie nowej zieleni, pojawią się tu m.in. grusze, wiśnie, świerki, a także krzewy derenia, suchodrzewu, tawuły japońskiej oraz trawy, pnącza i rośliny cebulowe. W sumie ok. 4,5 tys. roślin.

Na nowo zagospodarowanym terenie powstanie również plac zabaw, z drabinką, stołem do gry w szachy, urządzeniem do ćwiczeń pod chmurką, zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową i tunelem. Dla mieszkańców dostępne będą również drewniane leżaki, drewniana huśtawka i stół do ping-ponga. Zamontowane zostaną stojaki na rowery. Na placu będą zastosowane nowoczesne i energooszczędne rozwiązania jak oświetlenie LED, przepuszczalne ażurowe nawierzchnie wspierające retencję wód opadowych czy bezpieczne nawierzchnie mineralne na placu zabaw.

Prace potrwają do pierwszych dni września. Koszt inwestycji to 573 134 zł brutto. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa HD Dawid Gajdecki.

(K)

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