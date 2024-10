Powstaje Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Naukowcy: "Szczecin staje się światowym centrum epigenetyki"

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski i uczeni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przekonywali, że badania genetyczne są mocną stroną Szczecina.

Powstającemu właśnie Regionalnemu Centrum Medycyny Cyfrowej oraz rozwojowi epigenetyki w Szczecinie było poświęcone piątkowe spotkanie wojewody zachodniopomorskiego i naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z dziennikarzami. Lekarze zapewniali, że medycyna w Szczecinie jest coraz bardziej nowoczesna.

Epigenetyka zajmuje się zmianami funkcji genów, które zachodzą niezależnie od zmian w sekwencji DNA.

- Dzięki epigenetyce możemy oceniać, czy będziemy zdrowi, czy chorzy, w zależności od tego, gdzie na przykład pracujemy. Możemy dowiedzieć się, dlaczego bliźniaki jajowe żyjąc w różnych miejscach, chorują na różne choroby, mają różną długość życia. To najprostsza odpowiedź na to, czym zajmuje się epigenetyka - opowiadał wojewoda Adam Rudawski.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej PUM prof. Tomasz Wojdacz dodawał, że epigenetyka daje szansę na przeprowadzenie prawdziwej rewolucji nie tylko w medycynie, ale także w innych dziedzinach nauki. Ocenił, że Szczecin staje się światowym centrum epigenetyki. Prof. Andrzej Ossowski, kierownik Katedry Medycyny Sadowej PUM, przypomniał, że genetyka zawsze była mocną stroną Szczecina, także dzięki tak uznanym naukowcom jak prof. Jan Lubiński.

- Mój zespół w 2012 roku stworzył Polską Genetyczną Bazę Ofiar Totalitaryzmów, która zajmuje się genetyką sądową, ale w tle od wielu lat wprowadzamy najnowocześniejsze metody analizy DNA, między innymi analizy dużych zbiorów danych, dużych zbiorów populacyjnych, sekwencjonowania nowej generacji, i wszystkie te narzędzia chcemy wykorzystać w Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej, które pozwoli nam na gromadzenie dużej ilości materiału biologicznego oraz pozwoli na integrację danych medycznych, czego do tej pory nie było - tłumaczył prof. Andrzej Ossowski. - To nas wprowadzi do nowoczesnej medycyny. Centrum ma osiągnąć pełne moce badawcze w ciągu pięciu lat.

Na pytanie, jak RCMC ma pomóc pacjentom, naukowiec odpowiedział tak:

- Zebranie danych w jednym miejscu pozwoli na odnajdowanie korelacji, których nie bylibyśmy w stanie wcześniej odnaleźć. To wzmocni bezpieczeństwo regionu. Bez tego projektu nie udałoby nam się połączyć informatyki, genetyki, epigentyki, wirusologii, epidemiologii w jeden spójny system.

- Ten projekt daje unikalną możliwość integracji danych klinicznych, teraz więzionych w dokumentacji papierowej. Powiążemy to z danymi molekularnymi, z danymi wirusologicznymi, danami genetycznymi celem przewidywania ryzyka i znajdowania odpowiedzi - dla dobra pacjentów - powiedział konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski.

Podczas konferencji mieliśmy także okazję zapytać o sytuację covidową w regionie.

- Jesteśmy świeżo za szczytem. Jeszcze nie wiemy, czy to przejście zza górki, czy będą kolejny peaki. Spodziewamy się większej ilości zakażeń w kolejnych tygodniach, ale nie spodziewamy się, że fala będzie wzrastać. Przygotowujemy się do grypy RSV, rozmawiamy też o krztuścu, którego też jest sporo - poinformował prof. Miłosz Parczewski.

Po konferencji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostało zorganizowane spotkanie "Nowe kierunki rozwoju medycyny w naszym regionie: Epigenetyka, Medycyna Cyfrowa, Medycyna Spersonalizowana". To pierwsze wydarzenie z cyklu Otwarte Ogrody Wojewody. ©℗

Tekst i fot. Alan Sasinowski