Powstaje nowa izba pamięci Stołczyna. Potrzebne są pieniądze na remont

Fot. Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM/Facebook

Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM od kilku lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności i upamiętnienia historii dzielnicy. Od 2023 roku prowadzi również izbę pamięci mieszczącą się w niewielkim pomieszczeniu w budynku dawnej stacji przy ul. Kolejowej.

Po długich negocjacjach członkom stowarzyszenia udało się otrzymać zgodę na zagospodarowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. To właśnie tam powstanie nowa, większa izba pamięci. Jednak lokal wymaga gruntownego remontu i sporych nakładów finansowych.

W nowych pomieszczeniach miejsce znajdą dotychczasowe eksponaty, w tym bardzo cenne, jak na przykład pamiętnik przedwojennej mieszkanki Stołczyna czy pamiątki po dawnej hucie. Pojawią się również takie, które opowiedzą historię kolei. To nowość w planach stowarzyszenia. W budynku będą mieściły się także biuro oraz miejsce spotkań.

– Nowe pomieszczenia mają większą powierzchnię, a przede wszystkim znajdują się na parterze. Do tej pory byliśmy na pierwszym pietrze, a schody, które tam prowadzą, są dość problematyczne dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. My w stowarzyszeniu mamy dwie seniorki. Zależało nam na tym parterze, dlatego tak długo wytrwaliśmy w negocjacjach. Ale udało się, w piątek dostaliśmy klucze – opowiada Paulina Romanowicz, prezeska stowarzyszenia.

Kiedy powstawała pierwsza izba pamięci, stowarzyszenie zwróciło się o wsparcie do mieszkańców. Udało się zebrać potrzebne środki na remont niewielkiego pokoiku. Teraz potrzebne są pieniądze na remont nowych pomieszczeń.

– One są w lepszym stanie niż pomieszczenie na piętrze, jednak konieczne jest rozwiązanie kilku problemów. Widoczne są pęknięcia w ścianach, trzeba je też odświeżyć. Do zrobienia jest elektryka i hydraulika. Remontu wymaga także toaleta, pęknięte są też szyby w oknach – wymienia P. Romanowicz. – To nie jest jedna otwarta przestrzeń. Tam jest kilka pokoików. Główny hol, który był poczekalnią czy też przejściem z ulicy Kolejowej na peron będzie służył jako miejsce wystaw i spotkań. Dalej będziemy mieli trzy pokoje, w których będą stały eksponaty związane z izbą. Jeden będzie przeznaczony na mniejsze i bardziej cenne zabytki, które muszą być zabezpieczone. Inny pokoik będzie poświęcony wystawie kolejowej, kolejny – również zostanie przeznaczony na pamiątki.

W budynku zachowały się kasy biletowe z oryginalnymi kratami, prawdopodobnie z lat siedemdziesiątych XX w. Tę część stowarzyszenie chce zachować i odrestaurować.

W internecie prowadzona jest obecnie zbiórka na remont. Stowarzyszenie liczy na wsparcie mieszkańców, przyjaciół i znajomych. Kwota, jakiej potrzebują na rozpoczęcie pierwszego etapu prac remontowych to 5 tysięcy złotych. Na razie udało im się zebrać 30 procent tej sumy. Paulina Romanowicz ma nadzieję, że pierwszy etap przebudowy zakończy się do końca roku.

– Mamy obawy związane z tym, co nas czeka, ale jesteśmy też pełni nadziei, że to co mamy finalnie do zaproponowania będzie dużo bardziej przyjazne i przyjemne – dodaje.

Zbiórkę na remont nowej Izby Pamięci Stołczyna można wesprzeć poprzez stronę FaniMani.pl (Remont nowego lokalu Izby Pamięci Stołczyna w zabytkowym budynku kolejowym – etap 1). Więcej informacji i link do zbiórki można znaleźć na facebokowej stronie organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM. ©℗

Agata JANKOWSKA