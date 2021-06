Powstają nowe miejsca opieki dla najmłodszych. Rodziny mogą liczyć na program Maluch plus

W województwie zachodniopomorskim powstaną nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. Stanie się tak dzięki transferowi pieniędzy z rządowego programu Maluch plus oraz dzięki środkom samorządowym. Stosowne umowy podpisano w ogrodzie przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

- Od początku, gdy decyzją Polaków Prawo i Sprawiedliwość objęło stery władzy w Polsce, weszliśmy z naszym sztandarowym programem 500 plus. Zrealizowaliśmy go, realizujemy i nic nigdy nas od tego nie odwiedzie. Jednocześnie powstał nowy obszar pomocy rodzinie, dotyczący miejsc w żłobkach i przedszkolach, czyli program Maluch plus - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Działa od roku 2015. W naszym województwie od tego czasu udało się otworzyć 1731 miejsc w żłobkach i w miejscach opieki nad najmniejszymi dziećmi. Do tego powstało 68 nowych żłobków i klubów dziecięcych.

Nowe miejsca opieki dla najmłodszych

Wojewoda podkreślał, że to wspólny sukces rządu i samorządów. Nowe miejsca opieki mają być jednym z argumentów dla rodzin, aby nie musiały wyjeżdżać z miejscowości, zwłaszcza tych mniejszych, w których mieszkają. Zdaniem wojewody w ostatnich latach i tak, dzięki prorodzinnej polityce rządu, takich wyjazdów jest mniej.

W tym roku ma powstać 351 nowych miejsc dla dzieci w całym województwie.

- Konkretne dofinansowanie dla poszczególnych gmin: dla gminy Szczecin to kwota ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych i dodatkowe 88 miejsc opieki dla dzieci - wyliczał Z. Bogucki. - Jeżeli chodzi o Białogard, to kwota miliona 840 tysięcy i 56 kolejnych miejsc. Gościno: milion 320 tysięcy i 40 miejsc. Łobez - 990 tysięcy, dodatkowe 30 miejsc. Kalisz Pomorski - 825 tysięcy, 25 miejsc. Międzyzdroje - 480 tysięcy, 16 miejsc opieki dla naszych najmniejszych mieszkańców.

Program Dobry Start

Wojewoda przypomniał także o innej formie wsparcia Zjednoczonej Prawicy dla rodziny, czyli o programie Dobry Start - to 300 złotych jednorazowej pomocy dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wnioski składać można już od 1 lipca.

Z. Bogucki podjął także wątek pandemii koronawirusa. A ta, zauważył, wcale się nie skończyła. Dlatego tak ważne jest kontynuowanie programu szczepień, także w mniejszych ośrodkach.

- Mamy dobry poziom wyszczepienia w województwie zachodniopomorskim, to ponad 53 procent zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, ale nie możemy zatrzymać się w połowie drogi - stwierdził Z. Bogucki. - Pewnie będziemy zaczynać szczepienia w pasie nadmorskim. Jeszcze musimy dużo pracy włożyć w to, aby zaszczepić 70 albo 80 proc. mieszkańców, bo wtedy dzieci będą mogły we wrześniu wrócić nie na kilka tygodni, tylko do normalnej stacjonarnej nauki. Dzieci potrzebują kontaktów z rówieśnikami. Wszystko jest w naszych rękach. Nie mam wątpliwości, że w jakiejś formie wirus wróci, pytanie tylko, w jakiej skali. Wiele bitew wygraliśmy, ale pozostało jeszcze wiele bitew do wygrania. ©℗

(as)