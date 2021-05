Powstają kwietniki przy pomniku Czynu Polaków

A co? Nie odzywają się przy okazji tej informacji malkontenci twierdzący, że orły to relikt komunizmu i nie mają korony?

?

2021-05-17 10:26:22

Co to da jak za chwile smierdziele tytoniowe zostawią tam SWOJ kiepy po papierosach, dziwne ze do domu tego nie biora i nie dodaja np do obiadu? nie smakuje im czy co ?