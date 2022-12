Powrót zimowej pogody do Szczecina i regionu

Zgodnie w z przewidywaniami synoptyków w środę od rana śnieg zaczął sypać w Szczecinie i całym regionie.

Opad nie był duży, a dodatnia temperatura sprawiła, że z miejsca się topił. Od wczesnego rana na drogach jeździły pługi. Dzięki temu nie spowodowało to dużych dodatkowych utrudnień komunikacyjnych w mieście.

W najbliższym czasie zimowa pogoda ma u nas zagościć na dłużej. Meteorolodzy przewidują, że w środę w ciągu dnia trzeba liczyć z opadami deszczu i śniegu z deszczem, a temperatura wynosić będzie ok. 2 st. C. W nocy ma spaść poniżej zera i powinna się stopniowo obniżać w kolejnych dniach. W nocy z czwartku na piątek temperatura ma wynosić już -4 st. C. Spodziewane są też kolejne opady śniegu, wiec biała aura powinna utrzymać się przez jakiś czas.

Najbardziej zimową pogodę odczuć mają mieszkańcy północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatu koszalińskiego, sławieńskiego i miasta Koszalin. Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm, punktowo nawet około 20 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godz. 16 do czwartku do godz. 8.

